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https://arabic.sputniknews.com/20211206/خبير-السعودية-قد-تشترط--تشكيل-حكومة-إنقاذ-وطني-قبل-دعم-الحكومة-اليمنية-بأي-ودائع-مالية--1053630036.html
خبير: السعودية قد تشترط تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل دعم الحكومة اليمنية بأي ودائع مالية
خبير: السعودية قد تشترط تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل دعم الحكومة اليمنية بأي ودائع مالية
قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الحفيظ الحطامي، إن السعودية قد تشترط تشكيل حكومة إنقاذ وطني خارج إطار الرئيس هادي، قبل تقديم دعم جديد للبنك المركزي... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:49+0000
2021-12-06T13:49+0000
أخبار السعودية اليوم
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يأتي ذلك، بعدما طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من السعودية دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق، وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.وأشار الحطامي، في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن إجراءات الحكومة التي أعلنتها منذ انهيار العملة الوطنية فشلت في إيقاف تدهور الريال اليمني، بما يشكل اخفاقا للحكومة الشرعية واخفاقا للتحالف الداعم لها والذي يضع ضمن أهدافة استعادة الشرعية باليمن.وأوضح أنه على الرغم من كل الودائع المالية والنفطية التي قدمتها السعودية للحكومة اليمنية لم تتم معالجة المشكلة بسبب لبويات الفساد المرتبطة بالحكومة، وأيضا نتيجة توقف الحياة الاقتصادية من إغلاق المطارات والموانئ، حتى من قبل التحالف، وأيضا جراء توقف الصادرت وحصيلة الجمارك وغيرها.وحذر الحطامي من أن "هذا التدهور يستفيد منه جماعة أنصار الله، لافتا إلى أن هذا التخبط ربما يحدث ثورة شاملة على اعتبار أن الحكومة أخفقت بالتالي هناك حديث عن حكومة إنقاذ، كما أن هذا التدهور يمكن أن يقود إلى مشكلات جيوسياسة، إذ قد تتجه بعض المناطق إلى لانفصال بدعوى الانهيار الاقتصادي".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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أخبار السعودية اليوم

خبير: السعودية قد تشترط تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل دعم الحكومة اليمنية بأي ودائع مالية

13:49 GMT 06.12.2021
© REUTERS . FAWAZ SALMANلاجئون من منطقة تيغراي في عدن في اليمن، قبل عودتهم إلى إثيوبيا، أبريل2021
لاجئون من منطقة تيغراي في عدن في اليمن، قبل عودتهم إلى إثيوبيا، أبريل2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS . FAWAZ SALMAN
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قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الحفيظ الحطامي، إن السعودية قد تشترط تشكيل حكومة إنقاذ وطني خارج إطار الرئيس هادي، قبل تقديم دعم جديد للبنك المركزي لمواجهة انهيار العملة اليمنية.
يأتي ذلك، بعدما طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من السعودية دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق، وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.
وأشار الحطامي، في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن إجراءات الحكومة التي أعلنتها منذ انهيار العملة الوطنية فشلت في إيقاف تدهور الريال اليمني، بما يشكل اخفاقا للحكومة الشرعية واخفاقا للتحالف الداعم لها والذي يضع ضمن أهدافة استعادة الشرعية باليمن.
وأوضح أنه على الرغم من كل الودائع المالية والنفطية التي قدمتها السعودية للحكومة اليمنية لم تتم معالجة المشكلة بسبب لبويات الفساد المرتبطة بالحكومة، وأيضا نتيجة توقف الحياة الاقتصادية من إغلاق المطارات والموانئ، حتى من قبل التحالف، وأيضا جراء توقف الصادرت وحصيلة الجمارك وغيرها.
وحذر الحطامي من أن "هذا التدهور يستفيد منه جماعة أنصار الله، لافتا إلى أن هذا التخبط ربما يحدث ثورة شاملة على اعتبار أن الحكومة أخفقت بالتالي هناك حديث عن حكومة إنقاذ، كما أن هذا التدهور يمكن أن يقود إلى مشكلات جيوسياسة، إذ قد تتجه بعض المناطق إلى لانفصال بدعوى الانهيار الاقتصادي".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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