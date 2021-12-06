https://arabic.sputniknews.com/20211206/خبير-قيس-سعيد--لن-يذهب-إلى-أزمة-حقيقية-مع-اتحاد-الشغل-في-تونس--1053630345.html

خبير: قيس سعيد لن يذهب إلى أزمة حقيقية مع اتحاد الشغل في تونس

خبير: قيس سعيد لن يذهب إلى أزمة حقيقية مع اتحاد الشغل في تونس

قال اتحاد الشغل في تونس إنه "أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T13:51+0000

2021-12-06T13:51+0000

2021-12-06T13:51+0000

راديو

حول العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053629322_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_0511875265e0d0b2b4f207cbe0ff0836.png

خبير: قيس سعيد لن يذهب إلى أزمة حقيقية مع اتحاد الشغل في تونس خبير: قيس سعيد لن يذهب إلى أزمة حقيقية مع اتحاد الشغل في تونس

يقول الخبير في الشأن التونسي نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:ويعتقد الجليدي أنه "ليس هناك أزمة قادمة، ولكن هناك ضغط داخلي على تنفيذية هذا الاتحاد، ثانيا هناك ضغط خارجي حقيقي لسقف زمني وخارطة للطريق، وهناك نقطة ثالثة، الرئيس لم يتخاطب مع أي جهة في تونس في الواقع السياسي ماعدا الاتحاد العامل للشغل، ربما هناك نوع الآن من المد والجزر الخطير بين الاتحاد والرئيس، ولكن لن يذهب إلى أزمة حقيقية لأن الرئيس يعرف جيدا وزن الاتحاد".بدورها تقول الناشطة السياسية الدكتورة ريم الغيد سويد، في حديث لإذاعتنا:وتشير سويد إلى أنه في الحقيقة الرئيس يلوح ولوح العديد من المرات أنه لا يريد التحاور مع الفاسدين، ربما الاتحاد العام التونسي للشغل امتعض من هذه الكلمات، وخاصة أنه دعا الرئيس إلى الحوار وإلى إرساء خارطة طريق، واقترح هو بنفسه خارطة طريق، ولكن الرئيس بقي صامتا أمام كل هذه المبادرات من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما تسبب في توتر وفي تصعيد لهجة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/اتحاد-الشغل-التونسي-نخشى-على-مكاسب-المواطنين-بسبب-التردد-في-إعلان-خارطة-طريق-1053547715.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

راديو, حول العالم