دبابة روسية تنقذ عربة مدفعية ضخمة بعد انقلابها رأسا على عقب...فيديو

ويصعب تحديد الجيش أو القوات المسلحة التي تنضوي هذه المركبات القتالية تحت لوائه، لأنها لم تملك أي علامات تعريف كالعلم، وبالإضافة إلى القوات المسلحة الروسية، تتواجد هذه الأنواع من المركبات في دول أخرى كأذربيجان.ويحتمل انقلاب المركبة المدفعية ذات الـ42 طنًا الكثير من الاحتمالات، فقد يكون خطأ السائق الذي لم يوازن محور الثقل أثناء تحريك المدفع، وقد يكون عائقًا طبيعيا كحفرة أو مطب، وتم إنقاذ المركبة عن ربطها جانبيا بحبل جر عن طريق خطّاف، ومن الطرف الآخر من الحبل تم ربط الدبابة "تي-90 أيه" بإحكام من الخلف، لتقوم بسحب العربة إلى الجانب الآخر حسب ما نشرته مجلة "راسيسكايا غازيتا"اليوم الإثنين.وعلى الرغم من أن العملية تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكنها ليست كذلك، حيث أن سائق الدبابة المنقذة كان يتقدم بحذر، فلو سحبها بقوة أكثر من اللازم، لانقلبت إلى الجانب الآخر بسبب زخم المتولد عن ملامستها الأرض ولا سيما أنها ثقيلة الوزن.ودخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة في الجيش الروسي عام 1992، ويوجد عدة نسخ من الدبابة الأيقونية، وهي "تي - 90 إيه"، و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر حماية وتدريعا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورا في نظام التسليح.
انتشر مقطع فيديوعلى شبكات التواصل الاجتماعي لعملية إنقاذ قامت بها دبابة من طراز "تي-90 أيه"، لإعادة المركبة "مستا-إس" ذات المدفع من عيار 152 ملم، إلى التوازن بعد أن انقلبت لسبب مجهول.
ويصعب تحديد الجيش أو القوات المسلحة التي تنضوي هذه المركبات القتالية تحت لوائه، لأنها لم تملك أي علامات تعريف كالعلم، وبالإضافة إلى القوات المسلحة الروسية، تتواجد هذه الأنواع من المركبات في دول أخرى كأذربيجان.
ويحتمل انقلاب المركبة المدفعية ذات الـ42 طنًا الكثير من الاحتمالات، فقد يكون خطأ السائق الذي لم يوازن محور الثقل أثناء تحريك المدفع، وقد يكون عائقًا طبيعيا كحفرة أو مطب، وتم إنقاذ المركبة عن ربطها جانبيا بحبل جر عن طريق خطّاف، ومن الطرف الآخر من الحبل تم ربط الدبابة "تي-90 أيه" بإحكام من الخلف، لتقوم بسحب العربة إلى الجانب الآخر حسب ما نشرته مجلة "راسيسكايا غازيتا"اليوم الإثنين. وعلى الرغم من أن العملية تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكنها ليست كذلك، حيث أن سائق الدبابة المنقذة كان يتقدم بحذر، فلو سحبها بقوة أكثر من اللازم، لانقلبت إلى الجانب الآخر بسبب زخم المتولد عن ملامستها الأرض ولا سيما أنها ثقيلة الوزن.
ودخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة في الجيش الروسي عام 1992، ويوجد عدة نسخ من الدبابة الأيقونية، وهي "تي - 90 إيه"، و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر حماية وتدريعا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورا في نظام التسليح.