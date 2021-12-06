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https://arabic.sputniknews.com/20211206/دبابة-روسية-تنقذ-عربة-مدفعية-ضخمة-بعد-انقلابها-رأسا-على-عقبفيديو-1053611450.html
دبابة روسية تنقذ عربة مدفعية ضخمة بعد انقلابها رأسا على عقب...فيديو
دبابة روسية تنقذ عربة مدفعية ضخمة بعد انقلابها رأسا على عقب...فيديو
انتشر مقطع فيديوعلى شبكات التواصل الاجتماعي لعملية إنقاذ قامت بها دبابة من طراز "تي-90 أيه"، لإعادة المركبة "مستا-إس" ذات المدفع من عيار 152 ملم، إلى التوازن... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T08:54+0000
2021-12-06T08:54+0000
رصد عسكري
دبابة تي-90
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ويصعب تحديد الجيش أو القوات المسلحة التي تنضوي هذه المركبات القتالية تحت لوائه، لأنها لم تملك أي علامات تعريف كالعلم، وبالإضافة إلى القوات المسلحة الروسية، تتواجد هذه الأنواع من المركبات في دول أخرى كأذربيجان.ويحتمل انقلاب المركبة المدفعية ذات الـ42 طنًا الكثير من الاحتمالات، فقد يكون خطأ السائق الذي لم يوازن محور الثقل أثناء تحريك المدفع، وقد يكون عائقًا طبيعيا كحفرة أو مطب، وتم إنقاذ المركبة عن ربطها جانبيا بحبل جر عن طريق خطّاف، ومن الطرف الآخر من الحبل تم ربط الدبابة "تي-90 أيه" بإحكام من الخلف، لتقوم بسحب العربة إلى الجانب الآخر حسب ما نشرته مجلة "راسيسكايا غازيتا"اليوم الإثنين.وعلى الرغم من أن العملية تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكنها ليست كذلك، حيث أن سائق الدبابة المنقذة كان يتقدم بحذر، فلو سحبها بقوة أكثر من اللازم، لانقلبت إلى الجانب الآخر بسبب زخم المتولد عن ملامستها الأرض ولا سيما أنها ثقيلة الوزن.ودخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة في الجيش الروسي عام 1992، ويوجد عدة نسخ من الدبابة الأيقونية، وهي "تي - 90 إيه"، و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر حماية وتدريعا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورا في نظام التسليح.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/شركة-روسية-تعلن-من-دبي-جاهزيتها-لتزويد-العملاء-الجدد-بطائرة-أوريون-إي-1052422525.html
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رصد عسكري, دبابة تي-90

دبابة روسية تنقذ عربة مدفعية ضخمة بعد انقلابها رأسا على عقب...فيديو

08:54 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Aleksander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-90أ"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Aleksander Vilf
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تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديوعلى شبكات التواصل الاجتماعي لعملية إنقاذ قامت بها دبابة من طراز "تي-90 أيه"، لإعادة المركبة "مستا-إس" ذات المدفع من عيار 152 ملم، إلى التوازن بعد أن انقلبت لسبب مجهول.
ويصعب تحديد الجيش أو القوات المسلحة التي تنضوي هذه المركبات القتالية تحت لوائه، لأنها لم تملك أي علامات تعريف كالعلم، وبالإضافة إلى القوات المسلحة الروسية، تتواجد هذه الأنواع من المركبات في دول أخرى كأذربيجان.
ويحتمل انقلاب المركبة المدفعية ذات الـ42 طنًا الكثير من الاحتمالات، فقد يكون خطأ السائق الذي لم يوازن محور الثقل أثناء تحريك المدفع، وقد يكون عائقًا طبيعيا كحفرة أو مطب، وتم إنقاذ المركبة عن ربطها جانبيا بحبل جر عن طريق خطّاف، ومن الطرف الآخر من الحبل تم ربط الدبابة "تي-90 أيه" بإحكام من الخلف، لتقوم بسحب العربة إلى الجانب الآخر حسب ما نشرته مجلة "راسيسكايا غازيتا"اليوم الإثنين.
وعلى الرغم من أن العملية تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكنها ليست كذلك، حيث أن سائق الدبابة المنقذة كان يتقدم بحذر، فلو سحبها بقوة أكثر من اللازم، لانقلبت إلى الجانب الآخر بسبب زخم المتولد عن ملامستها الأرض ولا سيما أنها ثقيلة الوزن.
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ودخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة في الجيش الروسي عام 1992، ويوجد عدة نسخ من الدبابة الأيقونية، وهي "تي - 90 إيه"، و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر حماية وتدريعا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورا في نظام التسليح.
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