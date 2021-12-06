دبلوماسي روسي: "5+5" الليبية تبحث في موسكو يوم 8 ديسمبر انسحاب القوات الأجنبية من البلاد
© AFP 2021 / VIOLAINE MARTINمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020
© AFP 2021 / VIOLAINE MARTIN
أعلن القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، اليوم الإثنين، أن عسكريين ليبيين من لجنة "5 + 5" يناقشون بعد غد الأربعاء، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر في موسكو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وسيتم استقبالهم في وزارة الخارجية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بولتايف، لوكالة سبوتنيك: "لجنة " 5 + 5" تجتمع في 8 كانون الأول/ديسمبر في موسكو لحل القضايا المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وسيتم استقبالهم في وزارة الخارجية الروسية".
هذا وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، أمس الأحد، أن لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها بليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا.
وفي وقت سابق، قال المحجوب، لوكالة "سبوتنيك"، إن اللجنة العسكرية الليبية "5 + 5" تعتزم التوجه إلى موسكو بعد زيارتها تركيا، لمناقشة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
هذا وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، أمس الأحد، أن لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها بليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا.
وفي وقت سابق، قال المحجوب، لوكالة "سبوتنيك"، إن اللجنة العسكرية الليبية "5 + 5" تعتزم التوجه إلى موسكو بعد زيارتها تركيا، لمناقشة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
2 ديسمبر, 13:44 GMT