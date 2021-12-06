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https://arabic.sputniknews.com/20211206/دبي-انطلاق-منافسات-بابا-نويل-في-10-ديسمبر-1053616071.html
دبي... انطلاق منافسات بابا نويل في 10 ديسمبر
دبي... انطلاق منافسات بابا نويل في 10 ديسمبر
سيعود الحدث السنوي الأكثر مرحًا في دبي سباق "سانتا ران"، في نسخته الرابعة، في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:25+0000
2021-12-06T10:25+0000
العالم العربي
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سينطلق المشاركون مرتدين أزياء بابا نوبل في الساعة 9 صباحًا في دبي فستيفال سيتي، بحسب ما ذكر موقع "خليج تايمز".ينظم الفعالية "Race ME" بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي، ويتضمن سباق "سانتا ران" ثلاثة مسافات 1 كم و2.5 كم و5 كم.سيبدأ السباق في دبي فستيفال سيتي بروميناد، المطل على خور دبي وأفق المدينة وينتهي في سوق الأعياد.سيحصل المتسابقون المسجلون على قميص بابا نويل مجانًا مع قبعة سانتا ولحية، وتم تشجيع المشاركين أيضًا على الإبداع والقدوم بملابس بابا نويل الخاصة بهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز بابا نويل الأكثر أناقة.
https://arabic.sputniknews.com/20201225/أجهزة-الخدمة-السرية-الأمريكية-تراقب-بابا-نويل-1047619538.html
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العالم العربي, مجتمع

دبي... انطلاق منافسات بابا نويل في 10 ديسمبر

10:25 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Rafael Marchanteأطفال يرتدون زي "سانتا كلاوز" (بابا نويل) للمشاركة في إحدى أكبر المسيرات الخيرية وذلك لجمع الطعام للمحتاجين في لشبونة، البرتغال 12 ديسمبر/ كانون الأول 2016
أطفال يرتدون زي سانتا كلاوز (بابا نويل) للمشاركة في إحدى أكبر المسيرات الخيرية وذلك لجمع الطعام للمحتاجين في لشبونة، البرتغال 12 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Rafael Marchante
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سيعود الحدث السنوي الأكثر مرحًا في دبي سباق "سانتا ران"، في نسخته الرابعة، في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
سينطلق المشاركون مرتدين أزياء بابا نوبل في الساعة 9 صباحًا في دبي فستيفال سيتي، بحسب ما ذكر موقع "خليج تايمز".
ينظم الفعالية "Race ME" بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي، ويتضمن سباق "سانتا ران" ثلاثة مسافات 1 كم و2.5 كم و5 كم.
سيبدأ السباق في دبي فستيفال سيتي بروميناد، المطل على خور دبي وأفق المدينة وينتهي في سوق الأعياد.
سيحصل المتسابقون المسجلون على قميص بابا نويل مجانًا مع قبعة سانتا ولحية، وتم تشجيع المشاركين أيضًا على الإبداع والقدوم بملابس بابا نويل الخاصة بهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز بابا نويل الأكثر أناقة.
أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2020
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