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https://arabic.sputniknews.com/20211206/دبي-انطلاق-منافسات-بابا-نويل-في-10-ديسمبر-1053616071.html
دبي... انطلاق منافسات بابا نويل في 10 ديسمبر
دبي... انطلاق منافسات بابا نويل في 10 ديسمبر
سيعود الحدث السنوي الأكثر مرحًا في دبي سباق "سانتا ران"، في نسخته الرابعة، في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:25+0000
2021-12-06T10:25+0000
2021-12-06T10:25+0000
العالم العربي
مجتمع
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سينطلق المشاركون مرتدين أزياء بابا نوبل في الساعة 9 صباحًا في دبي فستيفال سيتي، بحسب ما ذكر موقع "خليج تايمز".ينظم الفعالية "Race ME" بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي، ويتضمن سباق "سانتا ران" ثلاثة مسافات 1 كم و2.5 كم و5 كم.سيبدأ السباق في دبي فستيفال سيتي بروميناد، المطل على خور دبي وأفق المدينة وينتهي في سوق الأعياد.سيحصل المتسابقون المسجلون على قميص بابا نويل مجانًا مع قبعة سانتا ولحية، وتم تشجيع المشاركين أيضًا على الإبداع والقدوم بملابس بابا نويل الخاصة بهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز بابا نويل الأكثر أناقة.
https://arabic.sputniknews.com/20201225/أجهزة-الخدمة-السرية-الأمريكية-تراقب-بابا-نويل-1047619538.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مجتمع
دبي... انطلاق منافسات بابا نويل في 10 ديسمبر
سيعود الحدث السنوي الأكثر مرحًا في دبي سباق "سانتا ران"، في نسخته الرابعة، في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
سينطلق المشاركون مرتدين أزياء بابا نوبل في الساعة 9 صباحًا في دبي فستيفال سيتي، بحسب ما ذكر
موقع "خليج تايمز"
.
ينظم الفعالية "Race ME" بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي، ويتضمن سباق "سانتا ران" ثلاثة مسافات 1 كم و2.5 كم و5 كم.
سيبدأ السباق في دبي فستيفال سيتي بروميناد، المطل على خور دبي وأفق المدينة وينتهي في سوق الأعياد.
سيحصل المتسابقون المسجلون على قميص بابا نويل مجانًا مع قبعة سانتا ولحية، وتم تشجيع المشاركين أيضًا على الإبداع والقدوم بملابس بابا نويل الخاصة بهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز بابا نويل الأكثر أناقة.
25 ديسمبر 2020, 09:03 GMT