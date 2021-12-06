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https://arabic.sputniknews.com/20211206/دراسة-تقول-إن-الرجال-يساهمون-بانتشار-كوفيد-19-بسبب-أصواتهم-العالية-1053609354.html
دراسة تقول إن الرجال يساهمون بانتشار كوفيد-19 بسبب "أصواتهم العالية"
دراسة تقول إن الرجال يساهمون بانتشار كوفيد-19 بسبب "أصواتهم العالية"
كشفت دراسة ركزت على تتبع انتشار كوفيد-19 في أماكن الفنون المسرحية، وعدد الأفراد الذين ينشرون معظم جسيمات كوفيد-19، حيث لاحظ الباحثون في جامعة ولاية كولورادو أن... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T08:13+0000
2021-12-06T08:48+0000
فيروس كورونا
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وهدفت الدراسة، التي استمرت شهورًا، في الأصل لمحاولة لمعرفة التدابير التي يجب أن يتخذها العاملون في الفنون المسرحية لتسهيل العودة الآمنة إلى المرحلة التي أعقبت الوباء، وكانت العروض الفنية، من أكثر المجالات تأثراً بشكل كبير حسبما نشرته شبكة "سي بي إس" أمس الأحد.وقال دان غوبل، مدير مدرسة "سي إس يو" للموسيقى والمسرح والرقص: "لقد تسبب الوباء بتجميد الفنون المسرحية بين عشية وضحاها تقريبًا".وأراد غوبل البحث في العلاقة بين انتشار كوفيد-19 والفنون المسرحية، لحسن الحظ، كان لدى مدرسة "سي إس يو" باحثون وكوادر مؤهلة بالفعل في الحرم الجامعي لإجراء الدراسة.وتعاون غوبل مع جون فولكنز، الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية، لإجراء الدراسة.وشارك أكثر من 75 شخصًا مختلفًا في الدراسة التي أجريت إلى حد كبير في غرفة تستخدم لاختبار الجسيمات في الهواء.وكان المشاركون من مختلف الأعمار، وطُلب من البعض أداء أغاني مثل "عيد ميلاد سعيد" بشكل متكرر، وطُلب من الآخرين عزف الأغاني على الآلات.وقال فولكنز: "الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر من الكلام العادي".وركزت الدراسة على انتشار فيروس كورونا في أماكن عرض الفنون المسرحية، فقد كشفت أيضًا عن مجموعة أكبر من المعلومات عندما يتعلق الأمر بالفيروس بشكل عام.وقال فولكنز إن "يميل البالغون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال"، وأضاف: "السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لدينا رئتين أكبر".وقال فولكنز إن "الفيروس ينتشر بسهولة أكبر بين أولئك الذين يتحدثون بأصوات أعلى".وأردف: "حجم صوتك هو مؤشر على مقدار الطاقة التي تترجم إلى خروج المزيد من الجزيئات من جسمك، والتي قد تكون بالتالي هي الجزيئات التي تحمل فيروس كوفيد-19 وتصيب الأشخاص الآخرين بالعدوى".وقال فولكنز إن "الأماكن المغلقة ذات الصوت الأعلى هي الأكثر تعرضًا لخطر انتشار كوفيد-19".وتدخل ضمن هذا التصنيف المواقع الصاخبة مثل الحانات والساحات الرياضية وأماكن الحفلات الموسيقية، لأنها عرضة لمستويات عالية من الانتشار.وقأوضح غوبل إن "المرحلة التالية من المشروع تبحث في الأدوات التي تنشر كوفيد-19 بشكل متكرر، أحد النتائج المستقاة من الدراسة حتى الآن هو أهمية وجود تهوية مناسبة في أماكن عرض الفنون".
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فيروس كورونا

دراسة تقول إن الرجال يساهمون بانتشار كوفيد-19 بسبب "أصواتهم العالية"

08:13 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 08:48 GMT 06.12.2021)
CC BY 2.0 / Pixabay/ AlejandroAlvarino / فنانون رجال يغنون
فنانون رجال يغنون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
CC BY 2.0 / Pixabay/ AlejandroAlvarino /
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كشفت دراسة ركزت على تتبع انتشار كوفيد-19 في أماكن الفنون المسرحية، وعدد الأفراد الذين ينشرون معظم جسيمات كوفيد-19، حيث لاحظ الباحثون في جامعة ولاية كولورادو أن الرجال ينشرون جزيئات فيروس كورونا أكثر من النساء أو الأطفال.
وهدفت الدراسة، التي استمرت شهورًا، في الأصل لمحاولة لمعرفة التدابير التي يجب أن يتخذها العاملون في الفنون المسرحية لتسهيل العودة الآمنة إلى المرحلة التي أعقبت الوباء، وكانت العروض الفنية، من أكثر المجالات تأثراً بشكل كبير حسبما نشرته شبكة "سي بي إس" أمس الأحد.
وقال دان غوبل، مدير مدرسة "سي إس يو" للموسيقى والمسرح والرقص: "لقد تسبب الوباء بتجميد الفنون المسرحية بين عشية وضحاها تقريبًا".
وأراد غوبل البحث في العلاقة بين انتشار كوفيد-19 والفنون المسرحية، لحسن الحظ، كان لدى مدرسة "سي إس يو" باحثون وكوادر مؤهلة بالفعل في الحرم الجامعي لإجراء الدراسة.
وتعاون غوبل مع جون فولكنز، الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية، لإجراء الدراسة.
وشارك أكثر من 75 شخصًا مختلفًا في الدراسة التي أجريت إلى حد كبير في غرفة تستخدم لاختبار الجسيمات في الهواء.
وكان المشاركون من مختلف الأعمار، وطُلب من البعض أداء أغاني مثل "عيد ميلاد سعيد" بشكل متكرر، وطُلب من الآخرين عزف الأغاني على الآلات.
وقال فولكنز: "الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر من الكلام العادي".
وركزت الدراسة على انتشار فيروس كورونا في أماكن عرض الفنون المسرحية، فقد كشفت أيضًا عن مجموعة أكبر من المعلومات عندما يتعلق الأمر بالفيروس بشكل عام.
وقال فولكنز إن "يميل البالغون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال"، وأضاف: "السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لدينا رئتين أكبر".
وقال فولكنز إن "الفيروس ينتشر بسهولة أكبر بين أولئك الذين يتحدثون بأصوات أعلى".
وأردف: "حجم صوتك هو مؤشر على مقدار الطاقة التي تترجم إلى خروج المزيد من الجزيئات من جسمك، والتي قد تكون بالتالي هي الجزيئات التي تحمل فيروس كوفيد-19 وتصيب الأشخاص الآخرين بالعدوى".
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وقال فولكنز إن "الأماكن المغلقة ذات الصوت الأعلى هي الأكثر تعرضًا لخطر انتشار كوفيد-19".
وتدخل ضمن هذا التصنيف المواقع الصاخبة مثل الحانات والساحات الرياضية وأماكن الحفلات الموسيقية، لأنها عرضة لمستويات عالية من الانتشار.
وقأوضح غوبل إن "المرحلة التالية من المشروع تبحث في الأدوات التي تنشر كوفيد-19 بشكل متكرر، أحد النتائج المستقاة من الدراسة حتى الآن هو أهمية وجود تهوية مناسبة في أماكن عرض الفنون".
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