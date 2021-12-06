رئيس الوزراء الفلسطيني: اقتطاع إسرائيل لأموالنا يضعنا في وضع مالي صعب

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة أدلى بها في اجتماع للحكومة في رام الله اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضح اشتيه أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغت 214 مليون شيقل تقريبا، منها 100 مليون شيقل دفعات لأسر الشهداء والأسرى.وفيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، حمل رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل مسؤولية ما يجري "من إرهاب، وجرائم قتل بدم بارد"، مشيرا إلى أن آخر هذه الجرائم هي إعدام الشاب الفلسطيني محمد شوكت أبو سليمة من سلفيت.وحذر من تداعيات خطيرة "لإرهاب الدولة المنظم" الذي يمارسه المستوطنون والجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية.وأشار كذلك إلى الانتهاكات للمقدسات في القدس والخليل، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.واتهم الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين وهم يمارسون إرهابهم، وتوقيع العقوبة على الضحايا.
وأوضح اشتيه أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغت 214 مليون شيقل تقريبا، منها 100 مليون شيقل دفعات لأسر الشهداء والأسرى.
وفيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، حمل رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل مسؤولية ما يجري "من إرهاب، وجرائم قتل بدم بارد"، مشيرا إلى أن آخر هذه الجرائم هي إعدام الشاب الفلسطيني محمد شوكت أبو سليمة من سلفيت.
وحذر من تداعيات خطيرة "لإرهاب الدولة المنظم" الذي يمارسه المستوطنون والجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية.
وأشار كذلك إلى الانتهاكات للمقدسات في القدس والخليل، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
واتهم الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين وهم يمارسون إرهابهم، وتوقيع العقوبة على الضحايا.