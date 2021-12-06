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https://arabic.sputniknews.com/20211206/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-اقتطاع-إسرائيل-لأموالنا-يضعنا-في-وضع-مالي-صعب--1053615629.html
رئيس الوزراء الفلسطيني: اقتطاع إسرائيل لأموالنا يضعنا في وضع مالي صعب
رئيس الوزراء الفلسطيني: اقتطاع إسرائيل لأموالنا يضعنا في وضع مالي صعب
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن استمرار إسرائيل في الاقتطاع من الأموال الفلسطينية المستحقة، يضع حكومته في وضع مالي صعب. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:14+0000
2021-12-06T10:14+0000
فلسطين
إسرائيل
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جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة أدلى بها في اجتماع للحكومة في رام الله اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضح اشتيه أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغت 214 مليون شيقل تقريبا، منها 100 مليون شيقل دفعات لأسر الشهداء والأسرى.وفيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، حمل رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل مسؤولية ما يجري "من إرهاب، وجرائم قتل بدم بارد"، مشيرا إلى أن آخر هذه الجرائم هي إعدام الشاب الفلسطيني محمد شوكت أبو سليمة من سلفيت.وحذر من تداعيات خطيرة "لإرهاب الدولة المنظم" الذي يمارسه المستوطنون والجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية.وأشار كذلك إلى الانتهاكات للمقدسات في القدس والخليل، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.واتهم الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين وهم يمارسون إرهابهم، وتوقيع العقوبة على الضحايا.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/وكالة-الجيش-الإسرائيلي-يحاصر-بلدة-فلسطينية-في-الضفة-الغربية-1053613901.html
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فلسطين, إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني: اقتطاع إسرائيل لأموالنا يضعنا في وضع مالي صعب

10:14 GMT 06.12.2021
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAرئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن استمرار إسرائيل في الاقتطاع من الأموال الفلسطينية المستحقة، يضع حكومته في وضع مالي صعب.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة أدلى بها في اجتماع للحكومة في رام الله اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
وكالة: الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة فلسطينية في الضفة الغربية
09:44 GMT
وأوضح اشتيه أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغت 214 مليون شيقل تقريبا، منها 100 مليون شيقل دفعات لأسر الشهداء والأسرى.
وفيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، حمل رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل مسؤولية ما يجري "من إرهاب، وجرائم قتل بدم بارد"، مشيرا إلى أن آخر هذه الجرائم هي إعدام الشاب الفلسطيني محمد شوكت أبو سليمة من سلفيت.
وحذر من تداعيات خطيرة "لإرهاب الدولة المنظم" الذي يمارسه المستوطنون والجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية.
وأشار كذلك إلى الانتهاكات للمقدسات في القدس والخليل، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
واتهم الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين وهم يمارسون إرهابهم، وتوقيع العقوبة على الضحايا.
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