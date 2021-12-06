https://arabic.sputniknews.com/20211206/رشوان-توفيق-لـسبوتنيك-سعيد-بتكريم-مهرجان-القاهرة-ومحمد-ممدوح-مستقبل-الفن-فيديو-1053645230.html

رشوان توفيق لـ"سبوتنيك": سعيد بتكريم مهرجان القاهرة ومحمد ممدوح مستقبل الفن... فيديو

رشوان توفيق لـ"سبوتنيك": سعيد بتكريم مهرجان القاهرة ومحمد ممدوح مستقبل الفن... فيديو

أعرب الفنان المصري رشوان توفيق عن سعادته الغامرة للاستعانة به من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لتسليم إحدى جوائز مسابقة الأفلام، خلال الحفل الختامي الذي... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T20:06+0000

2021-12-06T20:06+0000

2021-12-06T20:06+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقال رشوان توفيق، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، "أشكر كل المسؤولين والقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وأشكر كل الفنانين المشاركين في المهرجان على حفاوة الاستقبال".وأعرب عن سعادته بتسليم جائزة أحسن ممثل والذي حاز عليها الفنان المصري محمد ممدوح، قائلا: "محمد ممدوح من الممثلين العظماء، وهو مستقبل الفن في مصر، بجانب الشباب الممثلين الصاعدين والذين يقدمون أداء فنيًا على أعلى مستوى".وفاز الفنان محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "أبو صدام"، والذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية، وهو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج نادين خان، وإنتاج مصر، ومدته 89 دقيقة.أحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذو خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.تمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".يشار إلى أن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأحد، شهدت عرض أكثر من 100 فيلم، من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".كما شهد حفل افتتاح المهرجان تكريم النجمة الكبيرة نيللي، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتكريم النجم كريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته المهنية، فيما تم عقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، من بينها ندوات المكرمين.مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك

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أخبار الفنانين في مصر