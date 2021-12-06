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https://arabic.sputniknews.com/20211206/رصد-أول-حالتي-إصابة-بمتحور-أوميكرون-في-روسيا--1053618115.html
رصد أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" في روسيا
رصد أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" في روسيا
أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلك عن أول حالتي إصابة بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:01+0000
2021-12-06T11:01+0000
2021-12-06T11:15+0000
روسيا
أوميكرون
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وجاء في بيان الخدمة الصحفي: "بعد إجراء اختباركورونا إيجابي، تم تأكيد إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا لشخصين قادمين من جنوب أفريقيا".وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/المخاوف-من-سلالة-أوميكرون-تربك-بداية-مؤتمر-أمريكي-كبير-للطاقة-1053606240.html
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روسيا, أوميكرون
رصد أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" في روسيا 11:01 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 11:15 GMT 06.12.2021)
أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلك عن أول حالتي إصابة بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا.
وجاء في بيان الخدمة الصحفي: "بعد إجراء اختباركورونا إيجابي، تم تأكيد إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا لشخصين قادمين من جنوب أفريقيا".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.