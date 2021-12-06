روسيا والهند تؤكدان التمسك بالشراكة الاستراتيجية والبحث عن مجالات تعاون جديدة

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي: "أكد الطرفان مجدداً التزامهما بالشراكة الإستراتيجية المميزة وشددا على أن هذه العلاقة بين روسيا والهند كقوتين رئيسيتين ذواتي مسؤولية مشتركة لا تزال الدعامة الأساسية للسلام والاستقرار العالميين".وأضاف: "اتفق الطرفان على دراسة مجالات التعاون ذات المنفعة المتبادلة في بلدان ثالثة ، وخاصة في وسط وجنوب شرق آسيا ، وكذلك في أفريقيا".وتابع "دعا الزعيمان جميع الأطراف المعنية إلى العمل من أجل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بهدف إحلال سلام واستقرار دائمين هناك، وشددا على ضرورة استمرار الحوار لتحقيق هذا الهدف".وسبقت القمة الروسية الهندية محادثات بين وزراء الخارجية والدفاع للبلدين في إطار صيغة "2+2"، وهي صيغة تدل على الطابع الخاص للعلاقات بين موسكو ونيودلهي.
أكدت روسيا والهند مجددًا التزامهما بالشراكة الإستراتيجية المميزة بين البلدين والتي ستظل ركيزة السلام والاستقرار العالميين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي: "أكد الطرفان مجدداً التزامهما بالشراكة الإستراتيجية المميزة وشددا على أن هذه العلاقة بين روسيا والهند كقوتين رئيسيتين ذواتي مسؤولية مشتركة لا تزال الدعامة الأساسية للسلام والاستقرار العالميين".
وأضاف: "اتفق الطرفان على دراسة مجالات التعاون ذات المنفعة المتبادلة في بلدان ثالثة ، وخاصة في وسط وجنوب شرق آسيا ، وكذلك في أفريقيا".