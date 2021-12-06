https://arabic.sputniknews.com/20211206/زيارة-محمود-عباس-للجزائر-كيف-ستؤثر-على-ملفات-القمة-العربية؟-1053643076.html

زيارة محمود عباس للجزائر... كيف ستؤثر على ملفات القمة العربية؟

زيارة محمود عباس للجزائر... كيف ستؤثر على ملفات القمة العربية؟

زيارة دولة هي الأولى للرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى الجزائر بدعوة رسمية من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبّون، تزامنا مع الأحداث الأخيرة والاتفاق العسكري بين... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T19:23+0000

2021-12-06T19:23+0000

2021-12-06T19:23+0000

العالم العربي

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فما الذي تضمنته هذه الزيارة وماذا وراءها؟ وما أهميتها في ملف القضية الفلسطينيّة؟لطالما ساندت الجزائر فلسطين ودعمت قضية الشعب الفلسطيني وظلت ثابتة على مواقفها، اليوم نرى زيارة للرئيس محمود عباس إلى الجزائر، في توقيت تعيش فيه المنطقة المغاربية ذبذبات وتوتّر بين الجارتين الشقيقتين (الجزائر والمغرب).حول هذا الموضوع، تحدّث المحامي الجزائري والخبير في القانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "هذا اللقاء سيحدّد موقف الجزائر وفلسطين وماذا تنتظر القضية الفلسطينية من هذه القمة في ظل هذا الظرف الخاص الجيوسياسي والصحي المرتبط بهذه الجائحة".وتابع: "الجزائر منزعجة من هذا التقارب بين الرّباط وتل أبيب على حساب أمن المنطقة، لأن هذا الاتفاق لم يأت في إطار التعاون التجاري أو الاقتصادي أو يدخل في إطار السّيادة المغربية، بل هو نوع من الاستقواء المغربي على الجزائر بالدرجة الأولى، ثم التّخوف الجزائري على أن المنطقة ربما تواجه نوع من اللا استقرار ومن زعزعة الأمن الذي لا يوجد في منطقة الشرق الأوسط، ربما تريد إسرائيل نقل اللا أمن إلى المنطقة المغاربية".زيارة قبيل القمة العربية المقبلة وحول دلالة اختيار محمود عباس زيارة الجزائر وتونس دون مروره بالمغرب، قال الدكتور خلف الله لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "ربما هناك أنظمة عربية تريد أن تزحزح هذه القضية التي كانت قضية مركزية وتضعها على الهامش، واختيار محمود عباس للجزائر ولتونس هو للتأكيد على أن هاتين الدولتين مازالتا على الخط وعلى المبدأ وعدم الخروج على الاتفاق العربي 2002، الذي قضى بأن يتم السلام مقابل الأرض، وهو الذي لم يتحقق إلى غاية الآن، بل على العكس هناك استيطان وانتهاكات وإعدامات ميدانية في حق الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية".الجزائر أمام تحديات كثيرة وبخصوص التحدّيات التي ستواجهها الجزائر أمام الدول التي طبّعت مع إسرائيل خلال استضافتها للقمة العربية، قال الدكتور خلف الله:وتابع: "نعلم أن إسرائيل وراءها قوى دولية أخرى تدعمها في المواقف السياسية والأمنية والعسكري وبالتالي فهذه كلّها تحديات، ربّما ثبات الموقف الجزائري اليوم يعطيها نوعا من مؤشرات النجاح، لأنها لم تتاجر بهذه القضيّة رغم التسويق الإعلامي الكاذب سواء من إعلام النظام المغربي أو الإعلام الإسرائيلي على أن الجزائر تتغنّى بالقضية الفلسطينية وهي لم تقدم شيئا".وأضاف: "الجزائر تحاول أن تحرك المجتمع الدولي نحو هذه القضية التي يراد لها أن تردم مثلما أراد لها ترامب من خلال صفقة القرن".هل ستطبّع الجزائر مع إسرائيل؟حول ذلك، أضاف الدكتور خلف الله: "أعتقد أن الدول العربية كاملة تدخل ضمن هذا الاتفاق الذي قضى بأن يتم سلام مع دولة إسرائيل، إن تم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والجزائر ستذهب نحو هذا الاتجاه، إن كان هناك سلام حقيقي وإذا كان لفلسطين دولة ذات سيادة كاملة وطرفا وعضوا في المجتمع الدولي ولديها قرار سيادي".وتابع: "الرئيس تبون صرّح بشكل واضح بأنه لم يتحقق سلام ولم يتحقق شرط الأرض وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، فلماذا نطبّع طالما لم يتحقق هذا الشرط ؟، فالتطبيع مقرون بهذا الشرط، وربما الدّول التي تسوق لهذا المبرّر معظمها دول مطبعة مع إسرائيل وتخفي ذلك على شعوبها، فأي دولة لها قوة أن تمنع هذا الكيان من حضور الاجتماعات الدولية، وبالتالي تبقى المواقف السياسية المعلنة لها أثــر أفضل من هؤلاء الذين ذهبوا وبرّروا تطبيعهم، وهذا التزمت والوقوف لم يأت بجديد للقضية الفلسطينية، فهم أيضا يبرّرون على أن تطبيعهم يكون طرفا وسيطا بين الفلسطينيين والصهاينة على أساس أن الوسيط العربي لم يتحقق وكان دائما وسيطا غربيا وأوروبيا".

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العالم العربي