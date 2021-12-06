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https://arabic.sputniknews.com/20211206/سفير-البحرين-لدى-إسرائيل-يشعل-شمعة-حانوكا-صور-1053610492.html
سفير البحرين لدى إسرائيل يشعل "شمعة حانوكا"... صور
سفير البحرين لدى إسرائيل يشعل "شمعة حانوكا"... صور
شارك سفير البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة في إشعال شمعة عيد الحانوكا اليهودي، رفقة عدد من الإسرائيليين. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T08:36+0000
2021-12-06T08:36+0000
2021-12-06T08:36+0000
البحرين
إسرائيل
عيد "حانوكا" اليهودي
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ونشر الجلاهمة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، صورا، تظهر قيامه بإشعال "شمعة الحانوكا"، معلقا بقوله: "تشرفت بدعوتي إلى العديد من فعاليات الحانوكا وإضاءة الشموع مع أصدقاء جدد".وحانوكا، هو عيد يهودي يسمى أيضا "عيد الأنوار"، ويستمر لمدة 8 ليال يتم إشعال شمعة في كل ليلة منها.وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، قدّم سفير البحرين لدى تل أبيب، خالد الجلاهمة، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بعد أن عينت إسرائيل مطلع الشهر ذاته، إيتان نائيه، سفيرا لها لدى المنامة.وفي 14 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, إسرائيل, عيد "حانوكا" اليهودي
سفير البحرين لدى إسرائيل يشعل "شمعة حانوكا"... صور
شارك سفير البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة في إشعال شمعة عيد الحانوكا اليهودي، رفقة عدد من الإسرائيليين.
ونشر الجلاهمة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، صورا، تظهر قيامه بإشعال "شمعة الحانوكا"، معلقا بقوله: "تشرفت بدعوتي إلى العديد من فعاليات الحانوكا وإضاءة الشموع مع أصدقاء جدد".
و
حانوكا
، هو عيد يهودي يسمى أيضا "عيد الأنوار"، ويستمر لمدة 8 ليال يتم إشعال شمعة في كل ليلة منها.
وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، قدّم سفير البحرين لدى تل أبيب،
خالد الجلاهمة
، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بعد أن عينت إسرائيل مطلع الشهر ذاته، إيتان نائيه، سفيرا لها لدى المنامة.
وفي 14 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.