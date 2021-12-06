سفينة عسكرية روسية تزيد من سرعتها بمساعدة الهواء

وطالما سعى صنّاع السفن إلى صنع سفينة سريعة واقتصادية تحقق سرعة تزيد على سرعة السفن الأخرى مع التقليل من استخدام الوقود، تطبيقا لفكرة خرجت إلى النور منذ ما يزيد على 250 عاما هي فكرة ضخ الهواء تحت قاع السفينة أثناء سيرها على الماء لتقليل احتكاكها بسطح الماء وزيادة قوة الدفع.وظهرت في روسيا أخيرا سفينة جديدة تستفيد من تكنولوجيا "التزييت والتشحيم الهوائي" وهي سفينة عسكرية مخصصة لنقل مشاة البحرية.وقال مصمم السفن، سيميون أيْزين، في حديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن "تكنولوجيا التزييت الهوائي" تتيح لسفينة "ديوغون" أن تزيد سرعتها بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة دون استهلاك المزيد من الوقود.مواصفات سفينة "ديوغون" يبلغ طولها حوالي 45 مترا وعرضها 8.5 مترا، أما وزنها يبلغ حوالي 300 طنا وتقدر حمولتها 120 طنا (يمكنها أن تحمل سريّة الجنود أو دبابتين).أما بالنسبة للسرعة فتبلغ 35 عقدة أي 65 كيلومترا في الساعة.كما يتيح الشكل المميز لسفينة "ديوغون" لها أن تلتصق بالشاطئ لكي ينزل ركابها إلى البر مباشرة.
صنعت روسيا مؤخرا سفينة جديدة تستفيد من طاقة الهواء لزيادة قوة دفعها.
وطالما سعى صنّاع السفن إلى صنع سفينة سريعة واقتصادية تحقق سرعة تزيد على سرعة السفن الأخرى مع التقليل من استخدام الوقود، تطبيقا لفكرة خرجت إلى النور منذ ما يزيد على 250 عاما هي فكرة ضخ الهواء تحت قاع السفينة أثناء سيرها على الماء لتقليل احتكاكها بسطح الماء وزيادة قوة الدفع.
وظهرت في روسيا أخيرا سفينة جديدة تستفيد من تكنولوجيا "التزييت والتشحيم الهوائي" وهي سفينة عسكرية مخصصة لنقل مشاة البحرية.
وقال مصمم السفن، سيميون أيْزين، في حديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن "تكنولوجيا التزييت الهوائي" تتيح لسفينة "ديوغون" أن تزيد سرعتها بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة دون استهلاك المزيد من الوقود.
مواصفات سفينة "ديوغون"
يبلغ طولها حوالي 45 مترا وعرضها 8.5 مترا، أما وزنها يبلغ حوالي 300 طنا وتقدر حمولتها 120 طنا (يمكنها أن تحمل سريّة الجنود أو دبابتين).
أما بالنسبة للسرعة فتبلغ 35 عقدة أي 65 كيلومترا في الساعة.
كما يتيح الشكل المميز لسفينة "ديوغون" لها أن تلتصق بالشاطئ لكي ينزل ركابها إلى البر مباشرة.