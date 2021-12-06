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سيرجيو راموس يغيب عن مواجهة كلوب بروج
سيرجيو راموس يغيب عن مواجهة كلوب بروج
أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع الفريق عن مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها غدا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T21:47+0000
2021-12-06T21:47+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وبحسب بيان النادي تأكد غياب راموس عن مواجهة كلوب بروج لعدم الجاهزية البدنية.ويستضيف النادي الفرنسي غدًا نظيره كلوب بروج، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس، في باريس.وأشار النادي في بيانه إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، يواصل التعافي من الإصابة، وكذلك الألماني جوليان دراكسلر.ولفت البيان إلى أن الثنائي كولين داجبا وبريسنيل كيمبيمبي، يواصلان البرنامج التأهيلي للعودة سريعًا بعد الإصابة التي تعرضا لها في المبارة التي أقيمت ضد فريق لانس السبت الماضي ضمن مباريات الدوري الفرنسي.
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أخبار دوري أبطال أوروبا

سيرجيو راموس يغيب عن مواجهة كلوب بروج

21:47 GMT 06.12.2021
© REUTERS / ANDREW BOYERSسيرجيو راموس خلال مشاركته في نهائي كأس العالم للأندية
سيرجيو راموس خلال مشاركته في نهائي كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع الفريق عن مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها غدا.
وبحسب بيان النادي تأكد غياب راموس عن مواجهة كلوب بروج لعدم الجاهزية البدنية.
ويستضيف النادي الفرنسي غدًا نظيره كلوب بروج، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس، في باريس.
وأشار النادي في بيانه إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، يواصل التعافي من الإصابة، وكذلك الألماني جوليان دراكسلر.
ولفت البيان إلى أن الثنائي كولين داجبا وبريسنيل كيمبيمبي، يواصلان البرنامج التأهيلي للعودة سريعًا بعد الإصابة التي تعرضا لها في المبارة التي أقيمت ضد فريق لانس السبت الماضي ضمن مباريات الدوري الفرنسي.
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