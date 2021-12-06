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https://arabic.sputniknews.com/20211206/صناع-فيلم-أطياف-مشاركة-الأفلام-التونسية-كانت-مميزة-في-مهرجان-القاهرة-1053645418.html
صناع فيلم أطياف: مشاركة الأفلام التونسية كانت مميزة في مهرجان القاهرة
صناع فيلم أطياف: مشاركة الأفلام التونسية كانت مميزة في مهرجان القاهرة
أعرب صناع الفيلم التونسي "أطياف"، أحد الأفلام التي حصدت جائزة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، عن سعادتهم لحصد أول جائزة للفيلم. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T20:09+0000
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وأكد رامي علام، منتج مشارك في فيلم أطياف، إنهم كانوا يعلقون آمال كبيرة على بطلة الفيلم عفاف بن محمود لحصد جائزة التمثيل، لكن الفوز لم يكن متوقعًا.وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، على هامش حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي، مساء أمس الأحد، إن الجائزة مميزة لأنها من مهرجان عريق وكبير، مؤكدًا أن التنظيم في هذه الدورة كان مميزًا وكذلك مشاركة الجمهور، وأن المشاركة التونسية كانت متميزة حيث حازت 4 أفلام تونسية على جوائز بالمهرجان.بدورها قالت المنتجة المشاركة في الفيلم، مفيدة فضيلة، إن تجربة الفيلم كانت كبيرة، بداية من الفكرة والبروفات والتصوير وحتى العرض، وكل المشاركين قدموا أدوارهم بجدية، معربة عن سعادتها بتسلم الجائزة بدلا عن بطلة الفيلم.وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق مساء أمس الأحد، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة أحسن أداء تمثيلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، للممثلة عفيفة بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف - Streams".تدور أحداث الفيلم في تونس العاصمة، حيث تسجن آمال على خلفية اتهامها بالزنا، وبعد إطلاق سراحها تبدأ في رحلة البحث عن ابنها الوحيد مؤمن لاعب كرة القدم، تأخذها الرحلة إلى أحشاء المدينة، محاولة العثور على ما فقدته من ذاتها والتصالح مع مجتمع عنيف ومتطرف.شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.
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صناع فيلم أطياف: مشاركة الأفلام التونسية كانت مميزة في مهرجان القاهرة

20:09 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Wael Magdiتوزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Wael Magdi
تابعنا عبر
أعرب صناع الفيلم التونسي "أطياف"، أحد الأفلام التي حصدت جائزة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، عن سعادتهم لحصد أول جائزة للفيلم.
وأكد رامي علام، منتج مشارك في فيلم أطياف، إنهم كانوا يعلقون آمال كبيرة على بطلة الفيلم عفاف بن محمود لحصد جائزة التمثيل، لكن الفوز لم يكن متوقعًا.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، على هامش حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي، مساء أمس الأحد، إن الجائزة مميزة لأنها من مهرجان عريق وكبير، مؤكدًا أن التنظيم في هذه الدورة كان مميزًا وكذلك مشاركة الجمهور، وأن المشاركة التونسية كانت متميزة حيث حازت 4 أفلام تونسية على جوائز بالمهرجان.
بدورها قالت المنتجة المشاركة في الفيلم، مفيدة فضيلة، إن تجربة الفيلم كانت كبيرة، بداية من الفكرة والبروفات والتصوير وحتى العرض، وكل المشاركين قدموا أدوارهم بجدية، معربة عن سعادتها بتسلم الجائزة بدلا عن بطلة الفيلم.
وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق مساء أمس الأحد، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة أحسن أداء تمثيلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، للممثلة عفيفة بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف - Streams".
الفيلم الروائي "أطياف - Streams" عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج مهدي هميلي، وإنتاج تونس، لوكسمبرج، فرنسا.
تدور أحداث الفيلم في تونس العاصمة، حيث تسجن آمال على خلفية اتهامها بالزنا، وبعد إطلاق سراحها تبدأ في رحلة البحث عن ابنها الوحيد مؤمن لاعب كرة القدم، تأخذها الرحلة إلى أحشاء المدينة، محاولة العثور على ما فقدته من ذاتها والتصالح مع مجتمع عنيف ومتطرف.
شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.
تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.
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