صندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو

وكشفت مصادر علمية عن منشأة فولاذية عملاقة في جزيرة أسترالية نائية ضمن مشروع أطلق عليه اسم "arth's Black Box"، عبارة عن منشأة ضخمة سيتم ملؤها قريبا بمحركات الأقراص الصلبة (الذواكر) التي تعمل بألواح شمسية، حيث سيحتوي كل واحدة من هذه الأقراص توثيقا للمعلومات بهدف الحفاظ على مجموعة من التحديثات والتحليلات العلمية الحالية حول أكثر القضايا كآبة التي يواجهها العالم اليوم.وبحسب المقال العلمي المنشور عن المشروع في مجلة "sciencealert" العلمية، سيتم تسجيل المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي والتأثيرات على الصحة في الهيكل المعدني المصمت، بحيث إذا اكتشفها شخص ما في المجتمعات التي ستأتي في المستقبل، فإنه سيجد أرشيفا كاملا يقدم معلومات عن ما حدثنا لنا نحن البشر حاليا ولكوكبنا.وقال جيم كيرتس، المدير الإبداعي التنفيذي في "Clemenger BBDO"، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "الفكرة هي أنه إذا تحطمت الأرض نتيجة لتغير المناخ، فسيكون جهاز التسجيل هذا غير القابل للتدمير ومتاحا لمن بقي ليتعلم من ذلك، إنها موجودة أيضًا لمحاسبة القادة، للتأكد من تسجيل أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل".في حين أن البعض قد يقلل من أهمية هذا الصندوق الأسود للأرض باعتباره "حيلة علاقات عامة مصممة لجذب انتباه الناس"، فلا شك أن العالم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا، بغض النظر عن الطريقة، خصوصا، في عالم تتزعزع فيه الصفائح الجليدية وتنهار استجابة لمستويات غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، وتنفد المياه الجوفية والعذبة، وتختفي الحيوانات بسرعة كبيرة.
يخبئ أحد الأماكن غير المأهولة في جزيرة تسمانيا الأسترالية النائية، هيكلا غامضا حير الكثيرين، بسبب شكله الغريب المصنوع من المعدن المصمت، لكن هذا الهيكل الغامض يخبئ أحد أكبر أسرار البشرية وسيكون شاهدا على نهاية كوكبنا الجميل، الأرض، بحسب المصادر العلمية.
وكشفت مصادر علمية عن منشأة فولاذية عملاقة في جزيرة أسترالية نائية ضمن مشروع أطلق عليه اسم "arth's Black Box"، عبارة عن منشأة ضخمة سيتم ملؤها قريبا بمحركات الأقراص الصلبة (الذواكر) التي تعمل بألواح شمسية، حيث سيحتوي كل واحدة من هذه الأقراص توثيقا للمعلومات بهدف الحفاظ على مجموعة من التحديثات والتحليلات العلمية الحالية حول أكثر القضايا كآبة التي يواجهها العالم اليوم.
وبحسب المقال العلمي المنشور عن المشروع في مجلة "sciencealert" العلمية، سيتم تسجيل المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي والتأثيرات على الصحة في الهيكل المعدني المصمت، بحيث إذا اكتشفها شخص ما في المجتمعات التي ستأتي في المستقبل، فإنه سيجد أرشيفا كاملا يقدم معلومات عن ما حدثنا لنا نحن البشر حاليا ولكوكبنا.
La caja negra 'Earth's Black Box', está siendo construida en la costa oeste de la isla australiana de Tasmania y se espera que esté lista en los primeros meses del 2022. No obstante, los discos duros ya han comenzado a grabar, registrando la conferencia COP26 en Glasgow, que se pic.twitter.com/43ztI8OLke
"ما لم نغير أسلوب حياتنا بشكل جذري، فإن تغير المناخ والمخاطر الأخرى التي من صنع الإنسان ستؤدي إلى انهيار حضارتنا. الصندوق الأسود للأرض سيسجل كل خطوة نتخذها تجاه هذه الكارثة. مئات من مجموعات البيانات والقياسات والتفاعلات المتعلقة بصحة كوكبنا سيتم جمعها باستمرار وتخزينها بأمان للأجيال القادمة".
وقال جيم كيرتس، المدير الإبداعي التنفيذي في "Clemenger BBDO"، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "الفكرة هي أنه إذا تحطمت الأرض نتيجة لتغير المناخ، فسيكون جهاز التسجيل هذا غير القابل للتدمير ومتاحا لمن بقي ليتعلم من ذلك، إنها موجودة أيضًا لمحاسبة القادة، للتأكد من تسجيل أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل".
Earth's Black Box: 32ft-long steel monolith in Tasmania will be filled with hard drives documenting our climate change actions as an 'unbiased account of the events that lead to the demise of the planet' https://t.co/jGAnvk3Sbypic.twitter.com/mLXOUUr7w4
من المقرر أن يكتمل المشروع، وهو تعاون بين مؤسسة "Clemenger BBDO"، والوكالة الإبداعية (The Glue Society) وباحثين في جامعة تسمانيا، في موقعه غير المعلن عنه في أوائل عام 2022، لكن أنظمة الصندوق نشطة جزئيا بالفعل حيث يتم اختبار تحميل بعض التحديثات البيئية.
في حين أن البعض قد يقلل من أهمية هذا الصندوق الأسود للأرض باعتباره "حيلة علاقات عامة مصممة لجذب انتباه الناس"، فلا شك أن العالم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا، بغض النظر عن الطريقة، خصوصا، في عالم تتزعزع فيه الصفائح الجليدية وتنهار استجابة لمستويات غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، وتنفد المياه الجوفية والعذبة، وتختفي الحيوانات بسرعة كبيرة.