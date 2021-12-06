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https://arabic.sputniknews.com/20211206/صندوق-فولاذي-غامض-يخزن-الكوارث-سيكون-شاهدا-على-نهاية-الأرض-صور-وفيديو-1053644373.html
صندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو
صندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو
يخبئ أحد الأماكن غير المأهولة في جزيرة تسمانيا الأسترالية النائية، هيكلا غامضا حير الكثيرين، بسبب شكله الغريب المصنوع من المعدن المصمت، لكن هذا الهيكل الغامض... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T19:59+0000
2021-12-06T19:59+0000
مجتمع
علوم
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وكشفت مصادر علمية عن منشأة فولاذية عملاقة في جزيرة أسترالية نائية ضمن مشروع أطلق عليه اسم "arth's Black Box"، عبارة عن منشأة ضخمة سيتم ملؤها قريبا بمحركات الأقراص الصلبة (الذواكر) التي تعمل بألواح شمسية، حيث سيحتوي كل واحدة من هذه الأقراص توثيقا للمعلومات بهدف الحفاظ على مجموعة من التحديثات والتحليلات العلمية الحالية حول أكثر القضايا كآبة التي يواجهها العالم اليوم.وبحسب المقال العلمي المنشور عن المشروع في مجلة "sciencealert" العلمية، سيتم تسجيل المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي والتأثيرات على الصحة في الهيكل المعدني المصمت، بحيث إذا اكتشفها شخص ما في المجتمعات التي ستأتي في المستقبل، فإنه سيجد أرشيفا كاملا يقدم معلومات عن ما حدثنا لنا نحن البشر حاليا ولكوكبنا.وقال جيم كيرتس، المدير الإبداعي التنفيذي في "Clemenger BBDO"، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "الفكرة هي أنه إذا تحطمت الأرض نتيجة لتغير المناخ، فسيكون جهاز التسجيل هذا غير القابل للتدمير ومتاحا لمن بقي ليتعلم من ذلك، إنها موجودة أيضًا لمحاسبة القادة، للتأكد من تسجيل أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل".في حين أن البعض قد يقلل من أهمية هذا الصندوق الأسود للأرض باعتباره "حيلة علاقات عامة مصممة لجذب انتباه الناس"، فلا شك أن العالم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا، بغض النظر عن الطريقة، خصوصا، في عالم تتزعزع فيه الصفائح الجليدية وتنهار استجابة لمستويات غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، وتنفد المياه الجوفية والعذبة، وتختفي الحيوانات بسرعة كبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/علماء-يجففون-محيطات-الأرض-ويكشفون-عن-مشهد-مخيف-لـالعالم-السفلي-فيديو--1053635720.html
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مجتمع, علوم

صندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو

19:59 GMT 06.12.2021
© Photo / pixabay/PIRO4Dبناء مصنوع من المكعبات
بناء مصنوع من المكعبات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Photo / pixabay/PIRO4D
تابعنا عبر
يخبئ أحد الأماكن غير المأهولة في جزيرة تسمانيا الأسترالية النائية، هيكلا غامضا حير الكثيرين، بسبب شكله الغريب المصنوع من المعدن المصمت، لكن هذا الهيكل الغامض يخبئ أحد أكبر أسرار البشرية وسيكون شاهدا على نهاية كوكبنا الجميل، الأرض، بحسب المصادر العلمية.
وكشفت مصادر علمية عن منشأة فولاذية عملاقة في جزيرة أسترالية نائية ضمن مشروع أطلق عليه اسم "arth's Black Box"، عبارة عن منشأة ضخمة سيتم ملؤها قريبا بمحركات الأقراص الصلبة (الذواكر) التي تعمل بألواح شمسية، حيث سيحتوي كل واحدة من هذه الأقراص توثيقا للمعلومات بهدف الحفاظ على مجموعة من التحديثات والتحليلات العلمية الحالية حول أكثر القضايا كآبة التي يواجهها العالم اليوم.
تاريخ كوكب الأرض بين مرحلة النشأة والمرحلة الحالية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
علماء يجففون محيطات الأرض ويكشفون عن مشهد مخيف لـ"العالم السفلي"... فيديو
15:47 GMT
وبحسب المقال العلمي المنشور عن المشروع في مجلة "sciencealert" العلمية، سيتم تسجيل المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي والتأثيرات على الصحة في الهيكل المعدني المصمت، بحيث إذا اكتشفها شخص ما في المجتمعات التي ستأتي في المستقبل، فإنه سيجد أرشيفا كاملا يقدم معلومات عن ما حدثنا لنا نحن البشر حاليا ولكوكبنا.

"ما لم نغير أسلوب حياتنا بشكل جذري، فإن تغير المناخ والمخاطر الأخرى التي من صنع الإنسان ستؤدي إلى انهيار حضارتنا. الصندوق الأسود للأرض سيسجل كل خطوة نتخذها تجاه هذه الكارثة. مئات من مجموعات البيانات والقياسات والتفاعلات المتعلقة بصحة كوكبنا سيتم جمعها باستمرار وتخزينها بأمان للأجيال القادمة".

موقع "الصندوق الأسود" على الإنترنت
وقال جيم كيرتس، المدير الإبداعي التنفيذي في "Clemenger BBDO"، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "الفكرة هي أنه إذا تحطمت الأرض نتيجة لتغير المناخ، فسيكون جهاز التسجيل هذا غير القابل للتدمير ومتاحا لمن بقي ليتعلم من ذلك، إنها موجودة أيضًا لمحاسبة القادة، للتأكد من تسجيل أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل".
من المقرر أن يكتمل المشروع، وهو تعاون بين مؤسسة "Clemenger BBDO"، والوكالة الإبداعية (The Glue Society) وباحثين في جامعة تسمانيا، في موقعه غير المعلن عنه في أوائل عام 2022، لكن أنظمة الصندوق نشطة جزئيا بالفعل حيث يتم اختبار تحميل بعض التحديثات البيئية.
في حين أن البعض قد يقلل من أهمية هذا الصندوق الأسود للأرض باعتباره "حيلة علاقات عامة مصممة لجذب انتباه الناس"، فلا شك أن العالم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا، بغض النظر عن الطريقة، خصوصا، في عالم تتزعزع فيه الصفائح الجليدية وتنهار استجابة لمستويات غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، وتنفد المياه الجوفية والعذبة، وتختفي الحيوانات بسرعة كبيرة.
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