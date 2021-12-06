https://arabic.sputniknews.com/20211206/صندوق-فولاذي-غامض-يخزن-الكوارث-سيكون-شاهدا-على-نهاية-الأرض-صور-وفيديو-1053644373.html

صندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو

صندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو

يخبئ أحد الأماكن غير المأهولة في جزيرة تسمانيا الأسترالية النائية، هيكلا غامضا حير الكثيرين، بسبب شكله الغريب المصنوع من المعدن المصمت، لكن هذا الهيكل الغامض... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T19:59+0000

2021-12-06T19:59+0000

2021-12-06T19:59+0000

مجتمع

علوم

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وكشفت مصادر علمية عن منشأة فولاذية عملاقة في جزيرة أسترالية نائية ضمن مشروع أطلق عليه اسم "arth's Black Box"، عبارة عن منشأة ضخمة سيتم ملؤها قريبا بمحركات الأقراص الصلبة (الذواكر) التي تعمل بألواح شمسية، حيث سيحتوي كل واحدة من هذه الأقراص توثيقا للمعلومات بهدف الحفاظ على مجموعة من التحديثات والتحليلات العلمية الحالية حول أكثر القضايا كآبة التي يواجهها العالم اليوم.وبحسب المقال العلمي المنشور عن المشروع في مجلة "sciencealert" العلمية، سيتم تسجيل المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي والتأثيرات على الصحة في الهيكل المعدني المصمت، بحيث إذا اكتشفها شخص ما في المجتمعات التي ستأتي في المستقبل، فإنه سيجد أرشيفا كاملا يقدم معلومات عن ما حدثنا لنا نحن البشر حاليا ولكوكبنا.وقال جيم كيرتس، المدير الإبداعي التنفيذي في "Clemenger BBDO"، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "الفكرة هي أنه إذا تحطمت الأرض نتيجة لتغير المناخ، فسيكون جهاز التسجيل هذا غير القابل للتدمير ومتاحا لمن بقي ليتعلم من ذلك، إنها موجودة أيضًا لمحاسبة القادة، للتأكد من تسجيل أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل".في حين أن البعض قد يقلل من أهمية هذا الصندوق الأسود للأرض باعتباره "حيلة علاقات عامة مصممة لجذب انتباه الناس"، فلا شك أن العالم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا، بغض النظر عن الطريقة، خصوصا، في عالم تتزعزع فيه الصفائح الجليدية وتنهار استجابة لمستويات غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، وتنفد المياه الجوفية والعذبة، وتختفي الحيوانات بسرعة كبيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/علماء-يجففون-محيطات-الأرض-ويكشفون-عن-مشهد-مخيف-لـالعالم-السفلي-فيديو--1053635720.html

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مجتمع, علوم