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https://arabic.sputniknews.com/20211206/صواريخ-باليستية-على-الرياض-وخميس-مشيط-وأنصار-الله-تؤكد-عملية-واسعة-في-العمق-السعودي-1053646910.html
صواريخ باليستية تجاه الرياض وخميس مشيط و"أنصار الله" تؤكد عملية واسعة في العمق السعودي
صواريخ باليستية تجاه الرياض وخميس مشيط و"أنصار الله" تؤكد عملية واسعة في العمق السعودي
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، تدمير صاروخ باليستي فوق العاصمة السعودية الرياض. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T20:52+0000
2021-12-06T21:04+0000
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وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان عبر حسابها بموقع تويتر، إن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه الرياض.وأضافت الدفاع السعودية أن عملية اعتراض الصاروخ البالستي في الرياض، تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية من دون وقوع أي أضرار.وبعدها بوقت قليل، نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف العربي قوله، إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط السعودية.كما أفاد تلفزيون الإخبارية السعودية، باعتراض التحالف وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.كان التلفزيون الرسمي السعودي أكد قبل ساعات قليلة أيضا، اعتراض الدفاعات الجوية للمملكة لصاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض.وبعدها مباشرة أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إطلاق عملية وصفها بـ "الواسعة" تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عقب إحباطه الهجوم الصاروخي على العاصمة الرياض..أنصار الله تعلق على العمليةبدورها ردت "أنصار الله" عبر المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، والذي أكد تنفيذ عملية هجومية واسعة في العمق السعودي.ولكنه أرجاء الكشف عن تفاصيلها لصباح غد الثلاثاء.وشدد متحدث قوات "أنصار الله"، على أن العملية الواسعة في العمق السعودي تأتي ردا على جرائم ما وصفه بالعدوان السعودي الأمريكي.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-صاروخ-باليستي-كان-في-طريقه-إلى-العاصمة-السعودية-1053640917.html
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أخبار اليمن الأن

صواريخ باليستية تجاه الرياض وخميس مشيط و"أنصار الله" تؤكد عملية واسعة في العمق السعودي

20:52 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 21:04 GMT 06.12.2021)
© REUTERS / HANDOUTصاروخ باليستي تطلقه "أنصار الله" في اليمن
صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، تدمير صاروخ باليستي فوق العاصمة السعودية الرياض.
وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان عبر حسابها بموقع تويتر، إن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه الرياض.
وأضافت الدفاع السعودية أن عملية اعتراض الصاروخ البالستي في الرياض، تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية من دون وقوع أي أضرار.
وبعدها بوقت قليل، نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف العربي قوله، إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط السعودية.
كما أفاد تلفزيون الإخبارية السعودية، باعتراض التحالف وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.
كان التلفزيون الرسمي السعودي أكد قبل ساعات قليلة أيضا، اعتراض الدفاعات الجوية للمملكة لصاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض.
وبعدها مباشرة أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إطلاق عملية وصفها بـ "الواسعة" تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عقب إحباطه الهجوم الصاروخي على العاصمة الرياض..

أنصار الله تعلق على العملية

بدورها ردت "أنصار الله" عبر المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، والذي أكد تنفيذ عملية هجومية واسعة في العمق السعودي.
ولكنه أرجاء الكشف عن تفاصيلها لصباح غد الثلاثاء.
وشدد متحدث قوات "أنصار الله"، على أن العملية الواسعة في العمق السعودي تأتي ردا على جرائم ما وصفه بالعدوان السعودي الأمريكي.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي كان في طريقه إلى العاصمة السعودية
18:13 GMT
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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