https://arabic.sputniknews.com/20211206/عبد-اللهيان-إيران-تعتزم-مواصلة-المفاوضات-في-فيينا-لاستعادة-الاتفاق-النووي-ورفع-العقوبات-1053646762.html

عبد اللهيان: إيران تعتزم مواصلة المفاوضات في فيينا لاستعادة الاتفاق النووي ورفع العقوبات

عبد اللهيان: إيران تعتزم مواصلة المفاوضات في فيينا لاستعادة الاتفاق النووي ورفع العقوبات

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، اعتزام بلاده "مواصلة المفاوضات في فيينا لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، ورفع العقوبات". 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T20:51+0000

2021-12-06T20:51+0000

2021-12-06T20:51+0000

أخبار إيران

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واتهم عبد اللهيان، في مقال نشر على صحيفة كوميرسانت الروسية، الغرب بعدم الالتزام بوعوده، مؤكدا أن "إيران رغم ذلك تهدف إلى التوصل لاتفاق جيد ومستقر وقابل للتحقق بشكل فعال بشأن رفع العقوبات خلال المفاوضات في فيينا".كما أكد انعدام الثقة في النهج والسياسات غير البناءة للبيت الأبيض، داعيا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث إلى إدراك أن نافذة المفاوضات الحالية لن تفتح إلى الأبد.وقال عبد اللهيان، إن بلاده "مصممة على الوصول لصفقة جيدة في فيينا ومستعدة لإظهار حسن نيتها"، مؤكدا في الوقت ذاته أنها "لا تقبل المطالب التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، ولن تتفاوض إيران بشأن مواضيع تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة".وكان عبد اللهيان، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، إن ادعاء بعض الدول الغربية بخروج بلاده عن الاتفاق النووي هو "محض كذب".وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، سابع جولات المفاوضات الدولية حول إحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى، بعد خمسة أشهر من تعليقها.ويأتي ذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران. تركز طهران خلال المحادثات على رفع العقوبات عنها، مؤكدة أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي

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