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https://arabic.sputniknews.com/20211206/علامة-غريبة-تحدث-ليلا-قد-تشير-إلى-إصابتك-بمتحور-أوميكرون-1053616674.html
علامة غريبة تحدث ليلا قد تشير إلى إصابتك بمتحور "أوميكرون"
علامة غريبة تحدث ليلا قد تشير إلى إصابتك بمتحور "أوميكرون"
حدد علماء بجنوب إفريقيا، علامة غريبة تحدث خلال الليل على أنها عرض محتمل للإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:24+0000
2021-12-06T10:24+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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في إحاطة عقدت يوم الاثنين من قبل وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، قام الطبيب العام أونبين بيلاي بإدراج الأعراض التي أبلغ عنها مرضى أوميكرون، بحسب express.وقال بيلاي إن علامة تحذيرية واحدة تحدث أثناء الليل، حيث يعاني المرضى من "التعرق الليلي المفرط".وأوضح أنه في هذه الحالة تتعرق بشدة لدرجة أن ملابسك الليلية ومفروشاتك تصبح مبللة، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه يكون باردا.وقال الدكتور بيلاي أيضا إنه يرى مرضى يعانون من سعال جاف وحمى و"آلام كثيرة في الجسم، مؤكدا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يميلون إلى أن يكونوا "أفضل بكثير".ورغم ندرة الأدلة حاليا، لكن هناك علامات مشجعة على أن اللقاحات الحالية ستوفر بعض الحماية ضد متحور أوميكرون.وتشير تقارير من جنوب إفريقيا حيث ظهر المتحور وأصبح السلالة المهيمنة إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.مع ذلك، تشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/أوميكرون-تعصف-بثلث-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1053602926.html
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فيروس كورونا, أوميكرون

علامة غريبة تحدث ليلا قد تشير إلى إصابتك بمتحور "أوميكرون"

10:24 GMT 06.12.2021
© almrsal.comالنوم والوقت
النوم والوقت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© almrsal.com
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حدد علماء بجنوب إفريقيا، علامة غريبة تحدث خلال الليل على أنها عرض محتمل للإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.
في إحاطة عقدت يوم الاثنين من قبل وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، قام الطبيب العام أونبين بيلاي بإدراج الأعراض التي أبلغ عنها مرضى أوميكرون، بحسب express.
وقال بيلاي إن علامة تحذيرية واحدة تحدث أثناء الليل، حيث يعاني المرضى من "التعرق الليلي المفرط".
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أوميكرون تعصف بثلث الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح أنه في هذه الحالة تتعرق بشدة لدرجة أن ملابسك الليلية ومفروشاتك تصبح مبللة، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه يكون باردا.
وقال الدكتور بيلاي أيضا إنه يرى مرضى يعانون من سعال جاف وحمى و"آلام كثيرة في الجسم، مؤكدا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يميلون إلى أن يكونوا "أفضل بكثير".
ورغم ندرة الأدلة حاليا، لكن هناك علامات مشجعة على أن اللقاحات الحالية ستوفر بعض الحماية ضد متحور أوميكرون.
وتشير تقارير من جنوب إفريقيا حيث ظهر المتحور وأصبح السلالة المهيمنة إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.
مع ذلك، تشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
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