علامة غريبة تحدث ليلا قد تشير إلى إصابتك بمتحور "أوميكرون"

في إحاطة عقدت يوم الاثنين من قبل وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، قام الطبيب العام أونبين بيلاي بإدراج الأعراض التي أبلغ عنها مرضى أوميكرون، بحسب express.وقال بيلاي إن علامة تحذيرية واحدة تحدث أثناء الليل، حيث يعاني المرضى من "التعرق الليلي المفرط".وأوضح أنه في هذه الحالة تتعرق بشدة لدرجة أن ملابسك الليلية ومفروشاتك تصبح مبللة، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه يكون باردا.وقال الدكتور بيلاي أيضا إنه يرى مرضى يعانون من سعال جاف وحمى و"آلام كثيرة في الجسم، مؤكدا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يميلون إلى أن يكونوا "أفضل بكثير".ورغم ندرة الأدلة حاليا، لكن هناك علامات مشجعة على أن اللقاحات الحالية ستوفر بعض الحماية ضد متحور أوميكرون.وتشير تقارير من جنوب إفريقيا حيث ظهر المتحور وأصبح السلالة المهيمنة إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.مع ذلك، تشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.