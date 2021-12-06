تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/علماء-يجففون-محيطات-الأرض-ويكشفون-عن-مشهد-مخيف-لـالعالم-السفلي-فيديو--1053635720.html
علماء يجففون محيطات الأرض ويكشفون عن مشهد مخيف لـ"العالم السفلي"... فيديو
علماء يجففون محيطات الأرض ويكشفون عن مشهد مخيف لـ"العالم السفلي"... فيديو
يشتهر كوكب الأرض بلونه الأزرق الذي يميزه عن جميع كواكب الكون المكتشفة إلى يومنا هذا، حيث يكتسب لونه الجميل من تشتت وانعكاس ضوء الشمس في الغلاف الجوي وعلى مياه... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T15:47+0000
2021-12-06T15:47+0000
منوعات
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050679821_0:366:2048:1518_1920x0_80_0_0_d2ff4f99b3803a024f70163c09b8f96f.jpg
وتنتشر الكثير من الخرائط لكوكب الأرض سواء تلك المصممة رسوميا أو الملتقطة من المسابير الفضائية من ارتفاعات شاهقة، لكن أغلب هذه الصور رصدت المناطق الجيولوجية التي تظهر فيها الأتربة، أي مناطق قارات الأرض، أما المحيطات، فظهرت فيها مجرد مسطحات زرقاء واسعة جدا، لتبقى خرائط قاع المحيط مجرد لغز بالنسبة للكثرين.تُخبئ المحيطات تحت طبقات المياه الهائلة الكثير من السلاسل الجبلية والصفائح القارية والوديان العميقة جدا التي تغوص في أعماق قشرة الأرض.قد نكون على دراية ببعض التكوينات الجغرافية المعروفة في قاع المحيط، ولكن هناك "عالم" كامل وهائل الحجم ويختفي تحت المحيطات بانتظار أن يتم استكشافه، بحسب تقرير جديد نشر على موقع "visualcapitalist" الذي نشر مشاهد صممت سابقا عن خريطة هي الأولى من نوعها لقاع المحيط.5 طبقات لمياه المحيط إحداها تحمل اسم "إله العالم السفلي"يُطلق على المحيط المفتوح اسم "منطقة السطح" وهي مسطح عظيم جدا يغطي الجزء الأكبر من كوكبنا الأزرق، والتي يمكن تقسيمها إلى خمس مناطق بحسب العمق:المنطقة الأولى: من 0 متر إلى 200 متر، ويطلق عليها اسم "Epipelagic" (منطقة ضوء الشمس). وتتكون من المياه الضحلة المضيئة التي تحتوي على معظم نباتات وحيوانات المحيط.المنطقة الثانية: من 200 متر إلى 1000 متر، ويطلق عليها اسم (منطقة الشفق). وتمتد من المنطقة التي يصل إليها 1% من ضوء الشمس إلى حيث ينتهي ضوء السطح. وتحتوي بشكل رئيسي على البكتيريا، وكذلك بعض الكائنات الحية الكبيرة مثل سمك أبو سيف والحبار.المنطقة الثالثة: من1000 متر إلى 4000 متر، ويطلق عليها اسم "باثيبلاجيك" (منطقة منتصف الليل)، وتتسم المنطقة بالظلمة وتنتشر بعض الكائنات الحية ذات الإضاءة الحيوية، مع عدم وجود نباتات حية. وتعيش فيها أسماك الصياد الصغيرة والحبار وأسماك القرش أيضا، بالإضافة إلى عدد قليل من الكائنات الحية الكبيرة مثل الحبار العملاق.المنطقة الرابعة: من 4000 متر إلى 6000 متر: وهي منطقة أعماق البحار (المنطقة السحيقة)، وكان يُعتقد منذ فترة طويلة على أنها نهاية قاع البحر، وتصل المنطقة السحيقة إلى ما فوق قاع المحيط مباشرة وتحتوي على القليل من الحياة بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا وشديدة البرودة والضغوط العالية والظلام التام.المنطقة الخامسة: من 6000 متر إلى 11000 متر، ويطلق عليها اسم "هادوبلاجيك" (منطقة هدال). وسميت على اسم هاديس، وهو الإله اليوناني "للعالم السفلي"، ومنطقة هادال هي أعمق جزء من المحيط، حيث تتضمن الخنادق العميقة جدا، لكن لوحظ أن منطقة قاع المحيط أكبر بأكثر من 2000 متر من قمة جبل إيفرست.ويعتبر المشروع الذي كشف عنه قبل أعوام من المشاريع الهادفة إلى التوعية بضرورة الحفظ وصيانة طبيعة الأرض حيث تتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري بارتفاع درجات حرارة الأرض وتبخر المحيطات وذوبان الجبال الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/مركبة-ترصد-كائنا-غامضا-بالجانب-المظلم-للقمر-والعلماء-في-حيرة-صور-وفيديو-1053600578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050679821_0:174:2048:1710_1920x0_80_0_0_2fd4c40109005754ea596b418aa4797d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم

علماء يجففون محيطات الأرض ويكشفون عن مشهد مخيف لـ"العالم السفلي"... فيديو

15:47 GMT 06.12.2021
© Photo / pixabay/photoshopper24تاريخ كوكب الأرض بين مرحلة النشأة والمرحلة الحالية
تاريخ كوكب الأرض بين مرحلة النشأة والمرحلة الحالية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Photo / pixabay/photoshopper24
تابعنا عبر
يشتهر كوكب الأرض بلونه الأزرق الذي يميزه عن جميع كواكب الكون المكتشفة إلى يومنا هذا، حيث يكتسب لونه الجميل من تشتت وانعكاس ضوء الشمس في الغلاف الجوي وعلى مياه البحر، ليظهر من الفضاء على أنه جنة حقيقية تتمازج فيها ألوان مختلفة منها الأزرق والأخضر وهو لون الغطاء النباتي، والأصفر وهو لون الصحاري الضخمة، وبعض الألوان الأخرى كألوان الجبال وغيرها.
وتنتشر الكثير من الخرائط لكوكب الأرض سواء تلك المصممة رسوميا أو الملتقطة من المسابير الفضائية من ارتفاعات شاهقة، لكن أغلب هذه الصور رصدت المناطق الجيولوجية التي تظهر فيها الأتربة، أي مناطق قارات الأرض، أما المحيطات، فظهرت فيها مجرد مسطحات زرقاء واسعة جدا، لتبقى خرائط قاع المحيط مجرد لغز بالنسبة للكثرين.
تُخبئ المحيطات تحت طبقات المياه الهائلة الكثير من السلاسل الجبلية والصفائح القارية والوديان العميقة جدا التي تغوص في أعماق قشرة الأرض.
صورة للأرض من القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
مركبة ترصد "كائنا غامضا" بالجانب المظلم للقمر والعلماء في حيرة... صور وفيديو
أمس, 20:05 GMT
قد نكون على دراية ببعض التكوينات الجغرافية المعروفة في قاع المحيط، ولكن هناك "عالم" كامل وهائل الحجم ويختفي تحت المحيطات بانتظار أن يتم استكشافه، بحسب تقرير جديد نشر على موقع "visualcapitalist" الذي نشر مشاهد صممت سابقا عن خريطة هي الأولى من نوعها لقاع المحيط.

وصممت هذه المشاهد من قبل الباحث في علوم الكواكب والكون، جيمس أودونوغو، من وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) ووكالة "ناسا"، والتي تحاكي استنزاف محيطات العالم للكشف عن المشهد الكامل لسطح الأرض أسفل المحيط، حيث تظهر الأرض بشكل قاحل ومخيف مشابه للكوكب الأحمر الذي فقد غلافه الجوي.

5 طبقات لمياه المحيط إحداها تحمل اسم "إله العالم السفلي"

يُطلق على المحيط المفتوح اسم "منطقة السطح" وهي مسطح عظيم جدا يغطي الجزء الأكبر من كوكبنا الأزرق، والتي يمكن تقسيمها إلى خمس مناطق بحسب العمق:
المنطقة الأولى: من 0 متر إلى 200 متر، ويطلق عليها اسم "Epipelagic" (منطقة ضوء الشمس). وتتكون من المياه الضحلة المضيئة التي تحتوي على معظم نباتات وحيوانات المحيط.
المنطقة الثانية: من 200 متر إلى 1000 متر، ويطلق عليها اسم (منطقة الشفق). وتمتد من المنطقة التي يصل إليها 1% من ضوء الشمس إلى حيث ينتهي ضوء السطح. وتحتوي بشكل رئيسي على البكتيريا، وكذلك بعض الكائنات الحية الكبيرة مثل سمك أبو سيف والحبار.
المنطقة الثالثة: من1000 متر إلى 4000 متر، ويطلق عليها اسم "باثيبلاجيك" (منطقة منتصف الليل)، وتتسم المنطقة بالظلمة وتنتشر بعض الكائنات الحية ذات الإضاءة الحيوية، مع عدم وجود نباتات حية. وتعيش فيها أسماك الصياد الصغيرة والحبار وأسماك القرش أيضا، بالإضافة إلى عدد قليل من الكائنات الحية الكبيرة مثل الحبار العملاق.
المنطقة الرابعة: من 4000 متر إلى 6000 متر: وهي منطقة أعماق البحار (المنطقة السحيقة)، وكان يُعتقد منذ فترة طويلة على أنها نهاية قاع البحر، وتصل المنطقة السحيقة إلى ما فوق قاع المحيط مباشرة وتحتوي على القليل من الحياة بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا وشديدة البرودة والضغوط العالية والظلام التام.
المنطقة الخامسة: من 6000 متر إلى 11000 متر، ويطلق عليها اسم "هادوبلاجيك" (منطقة هدال). وسميت على اسم هاديس، وهو الإله اليوناني "للعالم السفلي"، ومنطقة هادال هي أعمق جزء من المحيط، حيث تتضمن الخنادق العميقة جدا، لكن لوحظ أن منطقة قاع المحيط أكبر بأكثر من 2000 متر من قمة جبل إيفرست.
ويعتبر المشروع الذي كشف عنه قبل أعوام من المشاريع الهادفة إلى التوعية بضرورة الحفظ وصيانة طبيعة الأرض حيث تتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري بارتفاع درجات حرارة الأرض وتبخر المحيطات وذوبان الجبال الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:18 GMTإعلام محلي: القوات الإثيوبية حررت عدة مدن من قوات تيغراي منها ديسي وكومبولشا
16:59 GMTقضية تحرش بطالبات مدرسة تهز الرأي العام في لبنان
16:48 GMTمصدر: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة خلال أيام لبحث التطورات في قطاع غزة
16:47 GMTمجلس النواب الليبي يدعو أعضاءه إلى جلسة خاصة غدا لبحث تطورات العملية الانتخابية
16:45 GMT"غازبروم نفط" تبدأ حفر بئرها الخامس في حقل سركالا بالعراق عام 2022
16:43 GMTملك الأردن يتفقد أنظمة وتطبيقات من تصميم جيش بلاده في الزرقاء... صور
16:42 GMTوكالة: الجمعية العامة للأمم المتحدة أجلت السماح لممثلين عن طالبان وميانمار بحضور اجتماعاتها
16:42 GMTمصر تتفق مع تحالف أمريكي على تطوير مجمع التحرير باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه
16:28 GMTترامب يحذر من عواقب "حكم بايدن المتطرف": سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ
16:27 GMTالهند تتسلم المزيد من صواريخ "إس-400" رغم تلويح أمريكا بالعقوبات
16:26 GMTواقعة مثيرة للقلق... انتقال "أوميكرون" بين شخصين مطعمين بالكامل دون اتصال مباشر
16:18 GMTالديوان الملكي السعودي يعلن مغادرة الأمير محمد بن سلمان المملكة في جولة خارجية
16:18 GMT"إس بي - 4"... طلقات روسية صامتة للقوات الخاصة
16:15 GMTالأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة
16:08 GMTجينيفر أنيستون تبتكر كلبا من "الغرافيك" يقضي يومياته داخل منزلها... فيديو
15:52 GMTعمدة نيويورك يعلن فرض التطعيمات على جميع العاملين بالولاية
15:50 GMTمجلس السيادة السوداني يصدر بيانا بعد مقتل 48 شخصا بالرصاص في دارفور وكردفان
15:48 GMTموسكو ونيودلهي توقعان عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف هجومية في الهند
15:47 GMTعلماء يجففون محيطات الأرض ويكشفون عن مشهد مخيف لـ"العالم السفلي"... فيديو
15:45 GMTحزب "العدالة والتنمية" المغربي يتعهد بالدفاع عن الملك حال قيام حرب مع الجزائر... فيديو