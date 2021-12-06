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https://arabic.sputniknews.com/20211206/عمدة-نيويورك-يعلن-فرض-التطعيمات-على-جميع-العاملين-بالولاية-1053636507.html
عمدة نيويورك يعلن فرض التطعيمات على جميع العاملين بالولاية
عمدة نيويورك يعلن فرض التطعيمات على جميع العاملين بالولاية
أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، بدء تطبيق القواعد الجديدة لتلقي لقاحات كورونا بدء من 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T15:52+0000
2021-12-06T15:53+0000
نيويورك
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات له في برنامج "مورنينج جوب"، على قناة "إن إس إن بي سي"، أكد بلاسيو أنه سيتعين على جميع أرباب العمل في مدينة نيويورك فرض تطعيمات كورونا على عمالهم بموجب القواعد الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين.وأوضح العمدة أن تفويض اللقاح للشركات الخاصة سيدخل حيز التنفيذ في 22 ديسمبر/كانون الأول ويهدف إلى منع الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال موسم الأعياد والأشهر الباردة.ولفت إلى أن التطعيمات ستكون مطلوبة بالفعل لموظفي المدينة بما في ذلك المعلمين وضباط الشرطة ورجال الإطفاء، وتم الإعلان عن تفويض التطعيم لموظفي المدارس الخاصة والدينية الأسبوع الماضي.قال دي بلاسيو إنه يتوقع أن يستمر التفويض الجديد في مواجهة أي تحديات قانونية.وتتضمن قواعد كورونا الحالية في مدينة نيويورك أيضًا جرعة لقاح واحدة على الأقل من أجل دخول المطاعم، وأماكن الترفيه ومراكز اللياقة البدنية.وبموجب القواعد الجديدة سيكون تلقي جرعتين من اللقاح شرطا لدخول الأماكن المغلقة، والترفيهية، وصالات الألعاب الرياضية، وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، وجرعة واحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا، وفقًا لما قاله دي بلاسيو.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/عمدة-نيويورك-يعلن-أول-حالات-إصابة-بمتحور-أوميكرون-في-المدينة-1053496416.html
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نيويورك, سلالة كورونا الجديدة

عمدة نيويورك يعلن فرض التطعيمات على جميع العاملين بالولاية

15:52 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 15:53 GMT 06.12.2021)
© AFP 2021 / DPA/Sina Schuldtعمدة نيويورك
عمدة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / DPA/Sina Schuldt
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أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، بدء تطبيق القواعد الجديدة لتلقي لقاحات كورونا بدء من 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وحسب تصريحات له في برنامج "مورنينج جوب"، على قناة "إن إس إن بي سي"، أكد بلاسيو أنه سيتعين على جميع أرباب العمل في مدينة نيويورك فرض تطعيمات كورونا على عمالهم بموجب القواعد الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين.
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وأوضح العمدة أن تفويض اللقاح للشركات الخاصة سيدخل حيز التنفيذ في 22 ديسمبر/كانون الأول ويهدف إلى منع الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال موسم الأعياد والأشهر الباردة.
ولفت إلى أن التطعيمات ستكون مطلوبة بالفعل لموظفي المدينة بما في ذلك المعلمين وضباط الشرطة ورجال الإطفاء، وتم الإعلان عن تفويض التطعيم لموظفي المدارس الخاصة والدينية الأسبوع الماضي.
قال دي بلاسيو إنه يتوقع أن يستمر التفويض الجديد في مواجهة أي تحديات قانونية.
وتتضمن قواعد كورونا الحالية في مدينة نيويورك أيضًا جرعة لقاح واحدة على الأقل من أجل دخول المطاعم، وأماكن الترفيه ومراكز اللياقة البدنية.
وبموجب القواعد الجديدة سيكون تلقي جرعتين من اللقاح شرطا لدخول الأماكن المغلقة، والترفيهية، وصالات الألعاب الرياضية، وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، وجرعة واحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا، وفقًا لما قاله دي بلاسيو.
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