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https://arabic.sputniknews.com/20211206/عميد-أطباء-تونس-منصات-التطبيب-عن-بعد-تسببت-في-عمليات-تشخيص-خاطئة-1053612815.html
عميد أطباء تونس: منصات التطبيب عن بعد تسببت في عمليات تشخيص خاطئة
عميد أطباء تونس: منصات التطبيب عن بعد تسببت في عمليات تشخيص خاطئة
كشف رضا الضاوي عميد الاطباء في تونس، اليوم الاثنين، أن العمادة تسعى لمنع منصات التطبيب عن بعد. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:14+0000
2021-12-06T09:14+0000
صحة
تونس
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وقال عميد الأطباء في تصريحات إذاعية إن منصات التطبيب عن بعد أدت إلى عمليات تشخيص خاطئة لبعض المرضى.وشدد رضا الضاوي على ضرورة أن تكون معاينة حالة المريض بصفة مباشرة، بحسب موقع قناة "نسمة".وأوضح أن وضع منصات التطبيب عن بعد غير قانوني، معتبرا أن المشكلة تتمثل في عدم احترام القوانين التي تنظم ممارسة المهنة.وأشار الضاوي إلى أن العمادة هي أول جهة وقعت اتفاقية مع هذه المنصات خلال فترة تفشي فيروس كورونا.وأوضح أن العمادة اشترطت المجانية في التعامل مع المواطنين للتسهيل، لكنه أكد على وجوب احترام القوانين.وأشار إلى أن العمادة أصدرت بلاغا عندما أصبح هناك إشهار وفهم خاطئ بشأن التطبيب من المنزل، معتبرا أن هذا خطأ فادح يمكن أن تكون له مشكلات أخرى.وأكد أن حياة الإنسان مقدسة ولا يمكن للعمادة أن تمنع إنقاذ حياة المريض عبر الهاتف أو أي وسيلة أخرى.لكنه أوضح أن قرار منع التطبيب عن بعد يتعلق بمتاهات أخرى مثل إيهام الناس بأنّ الهاتف أو المنصة ستعوّض زيارة الطبيب للكشف والتشخيص والعلاج.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/تونس-تسجل-أول-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053524918.html
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صحة, تونس

عميد أطباء تونس: منصات التطبيب عن بعد تسببت في عمليات تشخيص خاطئة

09:14 GMT 06.12.2021
© AP Photo / Susan Walshالدكتور شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمركز الطبي "ولتر ريد" في ماريلند، الولايات المتحدة 2 أكتوبر 2020
الدكتور شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمركز الطبي ولتر ريد في ماريلند، الولايات المتحدة 2 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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كشف رضا الضاوي عميد الاطباء في تونس، اليوم الاثنين، أن العمادة تسعى لمنع منصات التطبيب عن بعد.
وقال عميد الأطباء في تصريحات إذاعية إن منصات التطبيب عن بعد أدت إلى عمليات تشخيص خاطئة لبعض المرضى.
الصحة التونسية، كورونا، تونس مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
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وشدد رضا الضاوي على ضرورة أن تكون معاينة حالة المريض بصفة مباشرة، بحسب موقع قناة "نسمة".
وأوضح أن وضع منصات التطبيب عن بعد غير قانوني، معتبرا أن المشكلة تتمثل في عدم احترام القوانين التي تنظم ممارسة المهنة.
وأشار الضاوي إلى أن العمادة هي أول جهة وقعت اتفاقية مع هذه المنصات خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح أن العمادة اشترطت المجانية في التعامل مع المواطنين للتسهيل، لكنه أكد على وجوب احترام القوانين.
وأشار إلى أن العمادة أصدرت بلاغا عندما أصبح هناك إشهار وفهم خاطئ بشأن التطبيب من المنزل، معتبرا أن هذا خطأ فادح يمكن أن تكون له مشكلات أخرى.
وأكد أن حياة الإنسان مقدسة ولا يمكن للعمادة أن تمنع إنقاذ حياة المريض عبر الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
لكنه أوضح أن قرار منع التطبيب عن بعد يتعلق بمتاهات أخرى مثل إيهام الناس بأنّ الهاتف أو المنصة ستعوّض زيارة الطبيب للكشف والتشخيص والعلاج.
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