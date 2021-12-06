غوتيريش يقرر تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن اليوم تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له حول ليبيا".وأضاف دوجاريك، أن "ويليامز ستقود جهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها".وكانت الأمم المتحدة أكدت الشهر الماضي، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.ونفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.ودعا كوبيتش في وقت سابق مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وأضاف دوجاريك، أن "ويليامز ستقود جهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها".
وكانت الأمم المتحدة أكدت الشهر الماضي، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.
ونفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.
ودعا كوبيتش في وقت سابق مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.