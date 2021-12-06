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https://arabic.sputniknews.com/20211206/فاوتشي-متحور-أوميكرون-قد-يكون-أقل-خطورة-من-دلتا--1053608726.html
فاوتشي: متحور أوميكرون قد يكون أقل خطورة من دلتا
فاوتشي: متحور أوميكرون قد يكون أقل خطورة من دلتا
كشف مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة عن تقارير أولية تشير إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد قد يكون أقل خطورة من متحور دلتا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T07:54+0000
2021-12-06T07:54+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي أن العلماء بحاجة إلى المزيد من المعلومات قبل استخلاص النتائج بشأن خطورة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وتشير تقارير من جنوب أفريقيا حيث ظهر المتحور وأصبح السلالة المهيمنة إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.وقال فاوتشي: "حتى الآن، لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الخطورة. ولكن يجب أن نتوخى الحذر قبل إصدار أية تقييمات بأنه أقل خطرا أو أنه لا يسبب أي مرض خطير ويمكن مقارنته بدلتا".وفي الإطار ذاته أشار فاوتشي إلى أن واشنطن تدرس رفع قيود السفر المفروضة على غير المواطنين القادمين من دول أفريقية عديدة.وكانت هذه القيود فرضت مع بروز متحور أوميكرون في المنطقة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقدها معتبرا أنها "فصل عنصري في السفر".من جانبها، قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي متحور دلتا ما زال يمثل غالبية حالات كورونا على مستوى البلاد.وأشارت إلى تسجيل إصابات بسلالة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في نحو 15 ولاية أمريكية حتى الآن.وحتى يوم الأحد، كان متحور "أوميكرون" قد اكتشف في ثلث الولايات الأمريكية، في الشمال الشرقي والجنوب والسهول الكبرى والساحل الغربي. وكانت ولايات ويسكونسن وميزوري ضمن أحدث الولايات التي أكدت رصد إصابات بالمتحور.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/المخاوف-من-سلالة-أوميكرون-تربك-بداية-مؤتمر-أمريكي-كبير-للطاقة-1053606240.html
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فيروس كورونا, أوميكرون

فاوتشي: متحور أوميكرون قد يكون أقل خطورة من دلتا

07:54 GMT 06.12.2021
© REUTERS / POOLمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / POOL
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كشف مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة عن تقارير أولية تشير إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد قد يكون أقل خطورة من متحور دلتا.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي أن العلماء بحاجة إلى المزيد من المعلومات قبل استخلاص النتائج بشأن خطورة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
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وتشير تقارير من جنوب أفريقيا حيث ظهر المتحور وأصبح السلالة المهيمنة إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.
وقال فاوتشي: "حتى الآن، لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الخطورة. ولكن يجب أن نتوخى الحذر قبل إصدار أية تقييمات بأنه أقل خطرا أو أنه لا يسبب أي مرض خطير ويمكن مقارنته بدلتا".
وفي الإطار ذاته أشار فاوتشي إلى أن واشنطن تدرس رفع قيود السفر المفروضة على غير المواطنين القادمين من دول أفريقية عديدة.
وكانت هذه القيود فرضت مع بروز متحور أوميكرون في المنطقة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقدها معتبرا أنها "فصل عنصري في السفر".
من جانبها، قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي متحور دلتا ما زال يمثل غالبية حالات كورونا على مستوى البلاد.
وأشارت إلى تسجيل إصابات بسلالة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في نحو 15 ولاية أمريكية حتى الآن.
وحتى يوم الأحد، كان متحور "أوميكرون" قد اكتشف في ثلث الولايات الأمريكية، في الشمال الشرقي والجنوب والسهول الكبرى والساحل الغربي. وكانت ولايات ويسكونسن وميزوري ضمن أحدث الولايات التي أكدت رصد إصابات بالمتحور.
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