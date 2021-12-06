تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/فرقاطة-روسية-تقصف-أهدافا-في-البحر-المتوسط-خلال-مناورات-جسر-الصداقة-2021-1053628005.html
فرقاطة روسية تقصف أهدافا في البحر المتوسط خلال مناورات "جسر الصداقة 2021"
فرقاطة روسية تقصف أهدافا في البحر المتوسط خلال مناورات "جسر الصداقة 2021"
بدأت المرحلة الرئيسية لمناورات "جسر الصداقة 2021" المشترك الروسي المصري في البحر المتوسط. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:18+0000
2021-12-06T13:26+0000
العالم العربي
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048620382_0:136:2027:1276_1920x0_80_0_0_62a8207ed55fb169faf9ca9eec4e1431.jpg
وقال تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، إن المرحلة الرئيسية للمناورات البحرية المشتركة الروسية المصرية، التي تشارك فيها بارجتان عسكريتان روسيتان (فرقاطة الصواريخ "أدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الدورية "دميتري روغاتشوف") بدأت بتنفيذ قصف مدفعي ضد الأهداف الافتراضية المعادية.وتزامنت عمليات القصف التدريبي التي أجرتها البارجتان الروسيتان مع تحليق مروحيات في سماء البحر المتوسط انطلقت من فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش".وأبرز الطيارون مهارات عالية خلال المناورات حين قادوا مروحيات "كا – 27" فوق الوحدات البحرية المشاركة في التدريب على ارتفاعات منخفضة جدا من سطح البحر.وتتضمن الأنشطة التدريبية الأخرى، التي سينفذها البحارة المصريون والروس خلال المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك، عدة أنشطة تدريبية منها إنقاذ السفينة المنكوبة وتفتيش السفن المشبوهة والتزود بالوقود والمؤن في البحر. وتستمر المرحلة الرئيسية لتدريب "جسر الصداقة 2021" لـ 3 أيام.ويتمثل سلاح فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" الأساسي في صواريخ "كاليبر – إن كا" القادرة على إصابة أهداف بحرية تبعد عن الفرقاطة بـ400 كيلومتر وأهداف أرضية تبعد بـ2000 كيلومتر. وتحميها من الهجوم الجوي صواريخ "شتيل" المضادة للطائرات.أما مدفعية فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" فيمثلها مدفع "أ – 190" عيار 100 ملم القادر على قصف الأهداف المعادية على بعد 21 كيلومترا.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلان-عن-صاروخ-روسي-يقض-مضجع-البحرية-الأمريكية-1053619871.html
https://arabic.sputniknews.com/20211206/سفينة-عسكرية-روسية-تزيد-من-سرعتها-بمساعدة-الهواء-1053616341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048620382_83:0:1784:1276_1920x0_80_0_0_7431ccf8c555f119e8e7415ecefd2cec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, رصد عسكري

فرقاطة روسية تقصف أهدافا في البحر المتوسط خلال مناورات "جسر الصداقة 2021"

13:18 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 13:26 GMT 06.12.2021)
© AFP 2021 / IBRAHIM ISHAQفرقاطة حربية روسية "ستيريغوتشي" تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 18 مارس 2021
فرقاطة حربية روسية ستيريغوتشي تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 18 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / IBRAHIM ISHAQ
تابعنا عبر
بدأت المرحلة الرئيسية لمناورات "جسر الصداقة 2021" المشترك الروسي المصري في البحر المتوسط.
وقال تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، إن المرحلة الرئيسية للمناورات البحرية المشتركة الروسية المصرية، التي تشارك فيها بارجتان عسكريتان روسيتان (فرقاطة الصواريخ "أدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الدورية "دميتري روغاتشوف") بدأت بتنفيذ قصف مدفعي ضد الأهداف الافتراضية المعادية.
وتزامنت عمليات القصف التدريبي التي أجرتها البارجتان الروسيتان مع تحليق مروحيات في سماء البحر المتوسط انطلقت من فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش".
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
إعلان عن صاروخ روسي يقض مضجع البحرية الأمريكية
11:30 GMT
وأبرز الطيارون مهارات عالية خلال المناورات حين قادوا مروحيات "كا – 27" فوق الوحدات البحرية المشاركة في التدريب على ارتفاعات منخفضة جدا من سطح البحر.
وتتضمن الأنشطة التدريبية الأخرى، التي سينفذها البحارة المصريون والروس خلال المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك، عدة أنشطة تدريبية منها إنقاذ السفينة المنكوبة وتفتيش السفن المشبوهة والتزود بالوقود والمؤن في البحر. وتستمر المرحلة الرئيسية لتدريب "جسر الصداقة 2021" لـ 3 أيام.
قذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
سفينة عسكرية روسية تزيد من سرعتها بمساعدة الهواء
10:19 GMT
ويتمثل سلاح فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" الأساسي في صواريخ "كاليبر – إن كا" القادرة على إصابة أهداف بحرية تبعد عن الفرقاطة بـ400 كيلومتر وأهداف أرضية تبعد بـ2000 كيلومتر. وتحميها من الهجوم الجوي صواريخ "شتيل" المضادة للطائرات.
أما مدفعية فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" فيمثلها مدفع "أ – 190" عيار 100 ملم القادر على قصف الأهداف المعادية على بعد 21 كيلومترا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:15 GMTرئيسي يلتقي طحنون بن زايد: إيران تدعم أمن دول الخليج
14:11 GMTأمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف
14:07 GMTخبير أمريكي يشير إلى طلب صربيا المتزايد على سلاح روسي... فيديو
13:59 GMTالشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط الخرطوم
13:56 GMTالقبض على رئيس ناد إيطالي ووضع 5 آخرين تحت الإقامة الجبرية
13:51 GMTخبير: قيس سعيد لن يذهب إلى أزمة حقيقية مع اتحاد الشغل في تونس
13:49 GMTمجلة أمريكية تقارن بين دبابتي "ت-90" و"أبرامس"
13:49 GMTخبير: السعودية قد تشترط تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل دعم الحكومة اليمنية بأي ودائع مالية
13:39 GMTامرأة تقيم مع جثة والدتها المتعفنة لأشهر داخل منزلهما... والدافع مادي
13:36 GMTإيران تكذب الغرب وتقول إنه لم يقدم شيئا خلال مفاوضات فيينا
13:36 GMTسقطرى "الجزيرة المقدسة" في قلب المحيط الهندي... كيف يعيش أهلها؟... فيديو وصور
13:35 GMTاكتشاف تمثال لـ"مخلوق أسطوري" هجين بين الأسد والنسر في الإمارات... فيديو
13:24 GMTموسكو: من الصعب الاتفاق مع الناتو على ضمانات عدم التوسع والأمن
13:24 GMTاكتشاف لسان ذهبي داخل فم مومياء مصرية
13:18 GMTفرقاطة روسية تقصف أهدافا في البحر المتوسط خلال مناورات "جسر الصداقة 2021"
13:17 GMTالمشروب رقم 1 لتسطيح وإذابة البطن "ليس الشاي الأخضر"
13:15 GMTهل تسير منطقة الشرق الأوسط نحو التهدئة؟
13:13 GMTقطر: لا منطق في تطبيع العلاقات مع النظام السوري الآن
13:10 GMTملك البحرين يتوقع زيارة الرئيس بوتين للمنطقة العربية
13:10 GMTسحب دفعات من دواء "ريمديسيفير" بعد اكتشاف جزيئات زجاج فيها