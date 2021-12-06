فرقاطة روسية تقصف أهدافا في البحر المتوسط خلال مناورات "جسر الصداقة 2021"

وقال تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، إن المرحلة الرئيسية للمناورات البحرية المشتركة الروسية المصرية، التي تشارك فيها بارجتان عسكريتان روسيتان (فرقاطة الصواريخ "أدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الدورية "دميتري روغاتشوف") بدأت بتنفيذ قصف مدفعي ضد الأهداف الافتراضية المعادية.وتزامنت عمليات القصف التدريبي التي أجرتها البارجتان الروسيتان مع تحليق مروحيات في سماء البحر المتوسط انطلقت من فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش".وأبرز الطيارون مهارات عالية خلال المناورات حين قادوا مروحيات "كا – 27" فوق الوحدات البحرية المشاركة في التدريب على ارتفاعات منخفضة جدا من سطح البحر.وتتضمن الأنشطة التدريبية الأخرى، التي سينفذها البحارة المصريون والروس خلال المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك، عدة أنشطة تدريبية منها إنقاذ السفينة المنكوبة وتفتيش السفن المشبوهة والتزود بالوقود والمؤن في البحر. وتستمر المرحلة الرئيسية لتدريب "جسر الصداقة 2021" لـ 3 أيام.ويتمثل سلاح فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" الأساسي في صواريخ "كاليبر – إن كا" القادرة على إصابة أهداف بحرية تبعد عن الفرقاطة بـ400 كيلومتر وأهداف أرضية تبعد بـ2000 كيلومتر. وتحميها من الهجوم الجوي صواريخ "شتيل" المضادة للطائرات.أما مدفعية فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" فيمثلها مدفع "أ – 190" عيار 100 ملم القادر على قصف الأهداف المعادية على بعد 21 كيلومترا.
وأبرز الطيارون مهارات عالية خلال المناورات حين قادوا مروحيات "كا – 27" فوق الوحدات البحرية المشاركة في التدريب على ارتفاعات منخفضة جدا من سطح البحر.
وتتضمن الأنشطة التدريبية الأخرى، التي سينفذها البحارة المصريون والروس خلال المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك، عدة أنشطة تدريبية منها إنقاذ السفينة المنكوبة وتفتيش السفن المشبوهة والتزود بالوقود والمؤن في البحر. وتستمر المرحلة الرئيسية لتدريب "جسر الصداقة 2021" لـ 3 أيام.
ويتمثل سلاح فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" الأساسي في صواريخ "كاليبر – إن كا" القادرة على إصابة أهداف بحرية تبعد عن الفرقاطة بـ400 كيلومتر وأهداف أرضية تبعد بـ2000 كيلومتر. وتحميها من الهجوم الجوي صواريخ "شتيل" المضادة للطائرات.
أما مدفعية فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" فيمثلها مدفع "أ – 190" عيار 100 ملم القادر على قصف الأهداف المعادية على بعد 21 كيلومترا.