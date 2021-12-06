فرنسا تغلق المراقص حتى نهاية العام

كما طالب المواطنين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، لكنه قال إنه لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى.في غضون ذلك، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقلت العدوى في أربع منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا، وفقا لـ "رويترز".وأضاف أن الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من خمسة إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية.
قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن الحكومة ستأمر بإغلاق المراقص في الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.
كما طالب المواطنين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، لكنه قال إنه لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى.
في غضون ذلك، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقلت العدوى في أربع منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا، وفقا لـ "رويترز".
وأضاف أن الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من خمسة إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية.