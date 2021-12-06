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https://arabic.sputniknews.com/20211206/فرنسا-تغلق-المراقص-حتى-نهاية-العام-1053642874.html
فرنسا تغلق المراقص حتى نهاية العام
فرنسا تغلق المراقص حتى نهاية العام
قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن الحكومة ستأمر بإغلاق المراقص في الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T19:10+0000
2021-12-06T19:10+0000
العالم
فرنسا
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كما طالب المواطنين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، لكنه قال إنه لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى.في غضون ذلك، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقلت العدوى في أربع منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا، وفقا لـ "رويترز".وأضاف أن الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من خمسة إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/فرنسا-تتخذ-إجراءات-مشددة-لمكافحة-كورونا-مع-ارتفاع-الإصابات-1053273565.html
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العالم, فرنسا

فرنسا تغلق المراقص حتى نهاية العام

19:10 GMT 06.12.2021
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن الحكومة ستأمر بإغلاق المراقص في الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.
كما طالب المواطنين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، لكنه قال إنه لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقلت العدوى في أربع منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف أن الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من خمسة إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية.
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
فرنسا تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة كورونا مع ارتفاع الإصابات
25 نوفمبر, 12:51 GMT
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