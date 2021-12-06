تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/فنان-لبناني-يغرد-عن-الأمير-بن-سلمان-ويثير-التساؤلات-1053606952.html
فنان لبناني يغرد عن الأمير بن سلمان ويثير التساؤلات
فنان لبناني يغرد عن الأمير بن سلمان ويثير التساؤلات
نشر الفنان اللبناني، زين العمر، على حسابه الشخصي على منصة "تويتر" صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرفقة بتعليق خاص. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T06:29+0000
2021-12-06T06:29+0000
بن سلمان
لبنان
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086535_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_64795a083784a6743b9496082ef1ac5d.jpg
وجاء نشر التغريدة من قبل الفنان اللبناني خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى ​السعودية وقال فيها: "رجل في زمن قل فيه الرجال… حمل المملكة السعودية إلى العالمية بالرجال والقادة تبنى الأوطان".وأضاف زين العمر تمنياته قائلا "نتمنى لوطننا الحبيب لبنان هكذا رجال مخلصين لوطنهم ".واتفقت السعودية وفرنسا على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086535_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_448c53baf802dbba6dfb903d07bb217b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بن سلمان, لبنان, السعودية

فنان لبناني يغرد عن الأمير بن سلمان ويثير التساؤلات

06:29 GMT 06.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloud
تابعنا عبر
نشر الفنان اللبناني، زين العمر، على حسابه الشخصي على منصة "تويتر" صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرفقة بتعليق خاص.
وجاء نشر التغريدة من قبل الفنان اللبناني خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى ​السعودية وقال فيها: "رجل في زمن قل فيه الرجال… حمل المملكة السعودية إلى العالمية بالرجال والقادة تبنى الأوطان".
وأضاف زين العمر تمنياته قائلا "نتمنى لوطننا الحبيب لبنان هكذا رجال مخلصين لوطنهم ".
واتفقت السعودية وفرنسا على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:29 GMTفنان لبناني يغرد عن الأمير بن سلمان ويثير التساؤلات
06:28 GMTمروحية متميزة تدعم القوات الخاصة الروسية
05:51 GMTالنفط يصعد أكثر من دولار بعد أن رفعت السعودية الأسعار
05:41 GMTإعلام: ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية اليوم الاثنين
05:25 GMTصورة لقرداحي تثير جدلا في لبنان والخليج العربي والأخير يكشف الحقيقة
05:01 GMTالمخاوف من سلالة أوميكرون تربك بداية مؤتمر أمريكي كبير للطاقة
04:15 GMTحميد الشاعري يتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
03:19 GMTإصابة فلسطيني بجروح بالغة عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
02:26 GMTبايدن يعلن الحداد أربعة أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول
01:27 GMTالتحالف يعلن إسقاط مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية
00:59 GMTزلزال قوي يهز شرق تركيا
00:27 GMTمقتل 12 جنديا في النيجر خلال اشتباك مع إرهابيين
00:17 GMTتكريم المنتج الأمريكي لورانس بيندر بمهرجان القاهرة السينمائي
أمستوزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي
أمسوكالة: 5 قتلى بينهم 4 من جنود البشمركة في مواجهات مع مسلحي "داعش"
أمسهاميلتون يفوز بالجائزة الكبرى في السعودية ويرجئ الحسم إلى الجولة الختامية بأبوظبي... فيديو
أمسالجيش الليبي يعلن شرط تركيا لإجلاء "المرتزقة" من ليبيا
أمسمستشار قانوني يكشف شرطا وحيدا لعودة حمد الله إلى النصر السعودي
أمسغامبيا... إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته آداما بارو بالانتخابات
أمسلماذا من الصحي الاستماع إلى الموسيقى الحزينة؟