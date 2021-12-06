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https://arabic.sputniknews.com/20211206/فنان-لبناني-يغرد-عن-الأمير-بن-سلمان-ويثير-التساؤلات-1053606952.html
فنان لبناني يغرد عن الأمير بن سلمان ويثير التساؤلات
فنان لبناني يغرد عن الأمير بن سلمان ويثير التساؤلات
نشر الفنان اللبناني، زين العمر، على حسابه الشخصي على منصة "تويتر" صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرفقة بتعليق خاص. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T06:29+0000
2021-12-06T06:29+0000
2021-12-06T06:29+0000
بن سلمان
لبنان
السعودية
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وجاء نشر التغريدة من قبل الفنان اللبناني خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى السعودية وقال فيها: "رجل في زمن قل فيه الرجال… حمل المملكة السعودية إلى العالمية بالرجال والقادة تبنى الأوطان".وأضاف زين العمر تمنياته قائلا "نتمنى لوطننا الحبيب لبنان هكذا رجال مخلصين لوطنهم ".واتفقت السعودية وفرنسا على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.
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بن سلمان, لبنان, السعودية
فنان لبناني يغرد عن الأمير بن سلمان ويثير التساؤلات
نشر الفنان اللبناني، زين العمر، على حسابه الشخصي على منصة "تويتر" صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرفقة بتعليق خاص.
وجاء نشر التغريدة من قبل الفنان اللبناني خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى السعودية وقال فيها: "رجل في زمن قل فيه الرجال… حمل المملكة السعودية إلى العالمية بالرجال والقادة تبنى الأوطان".
وأضاف زين العمر تمنياته قائلا "نتمنى لوطننا الحبيب لبنان هكذا رجال مخلصين لوطنهم ".
واتفقت السعودية وفرنسا
على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.