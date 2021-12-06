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https://arabic.sputniknews.com/20211206/قتلى-وجرحى-من-البيشمركة-في-هجوم-لـ-داعش-شمال-العراق-1053607121.html
قتلى وجرحى من البيشمركة في هجوم لـ "داعش" شمال العراق
قتلى وجرحى من البيشمركة في هجوم لـ "داعش" شمال العراق
قتل عدد من قوات البيشمركة الكردية، اليوم الإثنين، وأصيب آخرون، لدى شن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجوما شمال محافظة كركوك العراقية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T06:58+0000
2021-12-06T06:58+0000
العراق
داعش
كركوك
قوات البيشمركة
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وقالت وزارة البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمال العراق) في بيان إن عددا (لم تحدده) من عناصرها سقط بين قتيل وجريح في الهجوم الذي شنه "داعش" على نقطة تابعة للواء 126 قرب قرية قرة سالم في قضاء التون كوبري، على حدود محافظة أربيل، بحسب "السومرية نيوز".وتابعت أن ما سمته "الاعتداء الجبان أوقع شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة"، لافتة إلى "ملاحقة ومطاردة الإرهابيين والأوضاع الآن تحت السيطرة".فيما نقلت تقارير صحفية عن مصادر عسكرية عراقية أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من البيشمركة إضافة إلى إصابة 5 آخرين.من جانبه، الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة، جبار ياور تعليقا على هجمات "داعش" الأخيرة: "قررنا مع الحكومة العراقية تنفييذ عمليات مشتركة".وأضاف وفق ما نقلته شبكة رووداو الإعلامية الكردية: "طلبنا من أمريكا والعراق إرسال طائرات مراقبة لمراقبة مناطق الفراغ الأمني، وهناك جهد كبير بين البيشمركة والجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على داعش وهزيمته".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/وكالة-13-قتيلا-بهجوم-لداعش-على-قرية-شمالي-العراق-1053505635.html
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العراق, داعش, كركوك, قوات البيشمركة

قتلى وجرحى من البيشمركة في هجوم لـ "داعش" شمال العراق

06:58 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل
قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Hikmet Durgun
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قتل عدد من قوات البيشمركة الكردية، اليوم الإثنين، وأصيب آخرون، لدى شن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجوما شمال محافظة كركوك العراقية.
وقالت وزارة البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمال العراق) في بيان إن عددا (لم تحدده) من عناصرها سقط بين قتيل وجريح في الهجوم الذي شنه "داعش" على نقطة تابعة للواء 126 قرب قرية قرة سالم في قضاء التون كوبري، على حدود محافظة أربيل، بحسب "السومرية نيوز".
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
وكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق
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وتابعت أن ما سمته "الاعتداء الجبان أوقع شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة"، لافتة إلى "ملاحقة ومطاردة الإرهابيين والأوضاع الآن تحت السيطرة".
فيما نقلت تقارير صحفية عن مصادر عسكرية عراقية أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من البيشمركة إضافة إلى إصابة 5 آخرين.
من جانبه، الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة، جبار ياور تعليقا على هجمات "داعش" الأخيرة: "قررنا مع الحكومة العراقية تنفييذ عمليات مشتركة".
وأضاف وفق ما نقلته شبكة رووداو الإعلامية الكردية: "طلبنا من أمريكا والعراق إرسال طائرات مراقبة لمراقبة مناطق الفراغ الأمني، وهناك جهد كبير بين البيشمركة والجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على داعش وهزيمته".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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