قتلى وجرحى من البيشمركة في هجوم لـ "داعش" شمال العراق

وقالت وزارة البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمال العراق) في بيان إن عددا (لم تحدده) من عناصرها سقط بين قتيل وجريح في الهجوم الذي شنه "داعش" على نقطة تابعة للواء 126 قرب قرية قرة سالم في قضاء التون كوبري، على حدود محافظة أربيل، بحسب "السومرية نيوز".وتابعت أن ما سمته "الاعتداء الجبان أوقع شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة"، لافتة إلى "ملاحقة ومطاردة الإرهابيين والأوضاع الآن تحت السيطرة".فيما نقلت تقارير صحفية عن مصادر عسكرية عراقية أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من البيشمركة إضافة إلى إصابة 5 آخرين.من جانبه، الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة، جبار ياور تعليقا على هجمات "داعش" الأخيرة: "قررنا مع الحكومة العراقية تنفييذ عمليات مشتركة".وأضاف وفق ما نقلته شبكة رووداو الإعلامية الكردية: "طلبنا من أمريكا والعراق إرسال طائرات مراقبة لمراقبة مناطق الفراغ الأمني، وهناك جهد كبير بين البيشمركة والجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على داعش وهزيمته".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
قتل عدد من قوات البيشمركة الكردية، اليوم الإثنين، وأصيب آخرون، لدى شن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجوما شمال محافظة كركوك العراقية.
وقالت وزارة البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمال العراق) في بيان إن عددا (لم تحدده) من عناصرها سقط بين قتيل وجريح في الهجوم الذي شنه "داعش" على نقطة تابعة للواء 126 قرب قرية قرة سالم في قضاء التون كوبري، على حدود محافظة أربيل، بحسب "السومرية نيوز".
وتابعت أن ما سمته "الاعتداء الجبان أوقع شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة"، لافتة إلى "ملاحقة ومطاردة الإرهابيين والأوضاع الآن تحت السيطرة".
فيما نقلت تقارير صحفية عن مصادر عسكرية عراقية أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من البيشمركة إضافة إلى إصابة 5 آخرين.
من جانبه، الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة، جبار ياور تعليقا على هجمات "داعش" الأخيرة: "قررنا مع الحكومة العراقية تنفييذ عمليات مشتركة".
وأضاف وفق ما نقلته شبكة رووداو الإعلامية الكردية: "طلبنا من أمريكا والعراق إرسال طائرات مراقبة لمراقبة مناطق الفراغ الأمني، وهناك جهد كبير بين البيشمركة والجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على داعش وهزيمته".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.