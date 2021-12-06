قرقاش يكشف عن أهداف زيارة طحنون بن زايد لإيران

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل طحنون بن زايد إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.ونشرت الوكالة صورا من لقاء المسؤول الإماراتي مع شمخاني، حيث بحث الطرفان "تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة"، وقالت إن بن زايد سيلتقي لاحقا مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إيران.وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن زيارة بن زايد إلى طهران تأتي "استمراراً لجهود الامارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".وأوضح أن الإمارات تسعى "إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة".وبحسب "إرنا"من المرجح أن تفتح زيارة الشيخ طحنون إلى طهران "المجال لاتخاذ خطوات جديدة في مسار التهدئة وإزالة التوترات في المنطقة".وقالت إن هذه الزيارة تأتي تأكيدا لـ "استمرار سياسة حسن الجوار في حكومة الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي".وسبق أن تعهدت طهران بفتح "فصل جديد" في العلاقات مع أبوظبي بعد زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إلى دبي الشهر الماضي ولقائه بمسؤولين إماراتيين.
كشف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عن أهداف زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، إلى إيران.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل طحنون بن زايد إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
ونشرت الوكالة صورا من لقاء المسؤول الإماراتي مع شمخاني، حيث بحث الطرفان "تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة"، وقالت إن بن زايد سيلتقي لاحقا مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إيران.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن زيارة بن زايد إلى طهران تأتي "استمراراً لجهود الامارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".
وأوضح أن الإمارات تسعى "إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة".
تأتي زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران استمراراً لجهود الامارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية، تسعى الإمارات إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة pic.twitter.com/kVkaftSGBW