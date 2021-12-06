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قرقاش يكشف عن أهداف زيارة طحنون بن زايد لإيران
قرقاش يكشف عن أهداف زيارة طحنون بن زايد لإيران
كشف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عن أهداف زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، إلى إيران. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:33+0000
2021-12-06T09:34+0000
الإمارات
أنور قرقاش
علي شمخاني
إيران
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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل طحنون بن زايد إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.ونشرت الوكالة صورا من لقاء المسؤول الإماراتي مع شمخاني، حيث بحث الطرفان "تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة"، وقالت إن بن زايد سيلتقي لاحقا مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إيران.وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن زيارة بن زايد إلى طهران تأتي "استمراراً لجهود الامارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".وأوضح أن الإمارات تسعى "إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة".وبحسب "إرنا"من المرجح أن تفتح زيارة الشيخ طحنون إلى طهران "المجال لاتخاذ خطوات جديدة في مسار التهدئة وإزالة التوترات في المنطقة".وقالت إن هذه الزيارة تأتي تأكيدا لـ "استمرار سياسة حسن الجوار في حكومة الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي".وسبق أن تعهدت طهران بفتح "فصل جديد" في العلاقات مع أبوظبي بعد زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إلى دبي الشهر الماضي ولقائه بمسؤولين إماراتيين.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/إعلام-مستشار-الأمن-القومي-الإماراتي-يزور-طهران-غدا-بدعوة-من-الجانب-الإيراني-1053569954.html
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الإمارات, أنور قرقاش, علي شمخاني, إيران

قرقاش يكشف عن أهداف زيارة طحنون بن زايد لإيران

09:33 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 09:34 GMT 06.12.2021)
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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كشف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عن أهداف زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، إلى إيران.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل طحنون بن زايد إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
إعلام: مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا بدعوة من الجانب الإيراني
أمس, 06:33 GMT
ونشرت الوكالة صورا من لقاء المسؤول الإماراتي مع شمخاني، حيث بحث الطرفان "تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة"، وقالت إن بن زايد سيلتقي لاحقا مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إيران.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن زيارة بن زايد إلى طهران تأتي "استمراراً لجهود الامارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".
وأوضح أن الإمارات تسعى "إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة".
وبحسب "إرنا"من المرجح أن تفتح زيارة الشيخ طحنون إلى طهران "المجال لاتخاذ خطوات جديدة في مسار التهدئة وإزالة التوترات في المنطقة".
وقالت إن هذه الزيارة تأتي تأكيدا لـ "استمرار سياسة حسن الجوار في حكومة الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي".
وسبق أن تعهدت طهران بفتح "فصل جديد" في العلاقات مع أبوظبي بعد زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إلى دبي الشهر الماضي ولقائه بمسؤولين إماراتيين.
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