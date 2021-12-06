https://arabic.sputniknews.com/20211206/قطر-وتركيا-بصدد-التوقيع-على-12-اتفاقية-جديدة-1053633992.html

قطر وتركيا بصدد التوقيع على 12 اتفاقية جديدة

قطر وتركيا بصدد التوقيع على 12 اتفاقية جديدة

أعلنت قطر وتركيا، اليوم الاثنين، أنهما ستوقعان 12 اتفاقية جديدة بينهما، غدا الثلاثاء، ضمن اجتماعات ‏الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T14:53+0000

2021-12-06T14:53+0000

2021-12-06T14:53+0000

تركيا

أخبار قطر اليوم

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وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيوقعان غدا 12 اتفاقية، لتصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين إلى 80 اتفاقية في مختلف المجالات"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وأشار آل ثاني إلى أن "قطر تستثمر استثمارات ضخمة في تركيا، وهذه الاستثمارات تؤتي ثمارا إيجابية ودولة قطر تعرف أن هذه "الدورة" من الارتفاعات والانخفاضات رغم أنها صعبة ومعقدة إلا أنها لابد أن تنتهي، طالما أن الأسس متينة وسوف تتخطاها الجمهورية التركية وستبحث عن الفرص التي تأتي من مثل هذه التحديات".وتستغرق زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرسمية إلى قطر يومين.وسيشارك أردوغان الذي يصل قطر بدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/الخارجية-التركية-أردوغان-لم-يتوجه-إلى-قطر-لطلب-مساعدتها-في-مواجهة-انهيار-الليرة-1053620433.html

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