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https://arabic.sputniknews.com/20211206/كتائب-القسام-تعلن-مقتل-أحد-عناصرها-في-غزة-1053618232.html
كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غزة
كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غزة
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مقتل أحد عناصرها في قطاع غزة خلال عمليات "الإعداد والتجهيز". 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:00+0000
2021-12-06T11:00+0000
2021-12-06T11:00+0000
حركة حماس
كتائب القسام
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وقالت كتائب القسام في بيان لها: "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام، إلى العلا فارسا من فرسانها الميامين المجاهد القسامي: هاني سامي صلاح من حي التفاح شرق غزة"، بحسب موقع "قدس".وأوضح البيان أن صلاح توفي "إثر انهيار نفق للمقاومة، ليمضي إلى ربه بعد حياة مباركة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله".وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لصلاح البالغ من العمر 28 عاما.يذكر أن الفصائل الفلسطينية، تطلق مسمى "شهداء الإعداد والتجهيز"، على عناصرها الذين يلقون مصرعهم، أثناء مهمات داخلية، مثل التدريبات العسكرية، أو تطوير المعدات والتجهيزات العسكرية، أو عمليات حفر الأنفاق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, كتائب القسام
كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غزة
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مقتل أحد عناصرها في قطاع غزة خلال عمليات "الإعداد والتجهيز".
وقالت كتائب القسام في بيان لها: "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام، إلى العلا فارسا من فرسانها الميامين المجاهد القسامي: هاني سامي صلاح من حي التفاح شرق غزة"، بحسب
موقع "قدس"
.
وأوضح البيان أن صلاح توفي "إثر انهيار نفق للمقاومة، ليمضي إلى ربه بعد حياة مباركة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لصلاح البالغ من العمر 28 عاما.
يذكر أن
الفصائل الفلسطينية
، تطلق مسمى "شهداء الإعداد والتجهيز"، على عناصرها الذين يلقون مصرعهم، أثناء مهمات داخلية، مثل التدريبات العسكرية، أو تطوير المعدات والتجهيزات العسكرية، أو عمليات حفر الأنفاق.