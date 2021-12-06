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https://arabic.sputniknews.com/20211206/لاجئ-سوداني-يقتل-حارس-أمن-ويشعل-النار-بمركز-للمهاجرين-في-فرنسا-1053636039.html
لاجئ سوداني يقتل حارس أمن ويشعل النار بمركز للمهاجرين في فرنسا
لاجئ سوداني يقتل حارس أمن ويشعل النار بمركز للمهاجرين في فرنسا
قتل لاجئ سوداني، حارس أمن في مركز لاستقبال المهاجرين بمدينة نوجينت سور واز الفرنسية، وتسبب في إشعال حريق داخل المركز. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T15:36+0000
2021-12-06T15:36+0000
2021-12-06T15:36+0000
العالم
فرنسا
مهاجرين
لاجئين
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وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن المشتبه به، من مواليد عام 1988، ومتهم أيضا بإشعال حريق مزعوم في مركز استقبال المهاجرين الذي يقيم أيضا به.وذكرت الصحيفة أن المشبته به قيد الاحتجاز الآن. نُقل عن رجل من سكان المركز المقصود، قوله إن الحارس المقتول تشاجر مع المهاجر السوداني قبل الحادث.أقرأ أيضا: فرنسا تعلن إنقاذ 272 مهاجرا من الغرق في بحر المانشوبحسب مكتب المدعي العام، سلم المشتبه به نفسه إلى مركز شرطة نوجينت سور وايز، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحريق في المخيم، مؤكدا أن الخلاف يعتبر السبب الرئيسي للحادث.
فرنسا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فرنسا, مهاجرين, لاجئين
لاجئ سوداني يقتل حارس أمن ويشعل النار بمركز للمهاجرين في فرنسا
قتل لاجئ سوداني، حارس أمن في مركز لاستقبال المهاجرين بمدينة نوجينت سور واز الفرنسية، وتسبب في إشعال حريق داخل المركز.
وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن المشتبه به، من مواليد عام 1988، ومتهم أيضا بإشعال حريق مزعوم في مركز
استقبال المهاجرين
الذي يقيم أيضا به.
وذكرت الصحيفة أن المشبته به قيد الاحتجاز الآن. نُقل عن رجل من سكان المركز المقصود، قوله إن الحارس المقتول تشاجر مع المهاجر السوداني قبل الحادث.
وبحسب مكتب المدعي العام، سلم المشتبه به نفسه إلى مركز شرطة نوجينت سور وايز، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحريق في المخيم، مؤكدا أن الخلاف يعتبر السبب الرئيسي للحادث.