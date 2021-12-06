لافروف: انعقاد "ترويكا أستانا" بشأن سوريا خلال الأسابيع المقبلة

وقال لافروف في إفادة صحفية إن "الاجتماع المقبل لترويكا أستانا بمشاركة مراقبين من الدول العربية يجري الإعداد لعقده في العاصمة الكازاخية نور سلطان في الأسابيع القليلة المقبلة".وقال لافروف في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "من المقرر عقد لقاء آخر في شهر ديسمبر، أنا متأكد أننا سننظر في خطوات إضافية يمكن اتخاذها (بشأن التسوية)".وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن التعاون بين روسيا وايران في سوريا جيد وليس فقط في سوريا ولكن على جميع المستويات.وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي: "التعاون بين روسيا وايران في سوريا جيد وليس فقط في سوريا ولكن على جميع المستويات. هناك تعاون جيد بين إيران وروسيا بشأن سوريا، سواء في مسار أستانا أو في الأطر الثلاثية بين الدول الثلاث (سوريا،روسيا، ايران)، وستبحث بعض الامور خلال زيارة وزير الخارجية السوري اليوم الى طهران وسأقدم تقريرا عنها بعد انتهاء الاجتماعات".وتابع خطيب زاده: "سوريا جزء من دول المنطقة وعضو في المجتمع العربي، ويسعدنا أن الدول قد أدركت أنه لا سياساتها السابقة صحيحة ولا يمكنها تغيير مستقبل سوريا بالتآمر ويجب عليهم تغيير سياستهم تجاه سوريا في أسرع وقت ممكن".
وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي: "التعاون بين روسيا وايران في سوريا جيد وليس فقط في سوريا ولكن على جميع المستويات. هناك تعاون جيد بين إيران وروسيا بشأن سوريا، سواء في مسار أستانا أو في الأطر الثلاثية بين الدول الثلاث (سوريا،روسيا، ايران)، وستبحث بعض الامور خلال زيارة وزير الخارجية السوري اليوم الى طهران وسأقدم تقريرا عنها بعد انتهاء الاجتماعات".
وتابع خطيب زاده: "سوريا جزء من دول المنطقة وعضو في المجتمع العربي، ويسعدنا أن الدول قد أدركت أنه لا سياساتها السابقة صحيحة ولا يمكنها تغيير مستقبل سوريا بالتآمر ويجب عليهم تغيير سياستهم تجاه سوريا في أسرع وقت ممكن".