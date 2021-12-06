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https://arabic.sputniknews.com/20211206/لحظة-غرق-حافلة-بداخلها-30-شخصا-في-نهر-بكينيا-فيديو-1053612515.html
لحظة غرق حافلة بداخلها 30 شخصا في نهر بكينيا... فيديو
لحظة غرق حافلة بداخلها 30 شخصا في نهر بكينيا... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة غرق حافلة ركاب على متنها 30 شخصا في أحد الأنهار وسط كينيا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:03+0000
2021-12-06T09:03+0000
2021-12-06T09:03+0000
كينيا
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وانزلقت الحافلة إلى المياه الموحلة بينما كانت تمر بمحاذاة النهر، فيما يبدو أن شخصا كسر زجاج إحدى نوافذ الحافلة محاولا النجاة قبل غرق الحافلة بلحظات.وذكرت صحيفة "ستاندرد ميديا" الكينية، يوم السبت الماضي، أنه تأكدت وفاة 18 شخصا، بعد انقلاب حافلة تنقل فريق جوقة موسيقية، في نهر أينزو في مقاطعة كيتوي.ونقلت الشرطة عن جوزيف ياكان، مساعد رئيس الشرطة في بلدة موينغي سنترال حيث وقع الحادث، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن الحافلة، موضحا أنه كان على متن الحافلة 30 شخصا على الأقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كينيا
لحظة غرق حافلة بداخلها 30 شخصا في نهر بكينيا... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة غرق حافلة ركاب على متنها 30 شخصا في أحد الأنهار وسط كينيا.
وانزلقت الحافلة إلى المياه الموحلة بينما كانت تمر بمحاذاة النهر، فيما يبدو أن شخصا كسر زجاج إحدى نوافذ الحافلة محاولا النجاة قبل غرق الحافلة بلحظات.
وذكرت صحيفة "ستاندرد ميديا" الكينية، يوم السبت الماضي، أنه تأكدت وفاة 18 شخصا، بعد
انقلاب حافلة
تنقل فريق جوقة موسيقية، في نهر أينزو في مقاطعة كيتوي.
ونقلت الشرطة عن جوزيف ياكان، مساعد رئيس الشرطة في بلدة موينغي سنترال حيث وقع الحادث، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن الحافلة، موضحا أنه كان على متن الحافلة 30 شخصا على الأقل.