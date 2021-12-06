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https://arabic.sputniknews.com/20211206/لوكاشينكو-روسيا-لن-تهاجم-أوكرانيا-وتلك-الاتهامات-لا-أساس-لها-1053613127.html
لوكاشينكو: روسيا لن تهاجم أوكرانيا وتلك الاتهامات لا أساس لها
لوكاشينكو: روسيا لن تهاجم أوكرانيا وتلك الاتهامات لا أساس لها
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إن اتهامات الغرب لروسيا بشأن عدوانها المحتمل المزعوم على أوكرانيا لا أساس لها من الصحة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:24+0000
2021-12-06T09:24+0000
روسيا
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وأضاف: "روسيا ترى جيدًا ما يحدث في أوكرانيا، وما يخططه الناتو والأمريكيون هناك، إنه أمر غير مقبول ليس فقط بالنسبة لروسيا ولكن أيضا بالنسبة لنا لأننا قريبون هنا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "BELTA".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إس بي بيلاروس سيغودنيا" الحكومية، على موقعها الإلكتروني عن لوكاشينكو قوله: "تلخيصاً لكل اعتراضاتهم، وبالفعل انتقلوا من الاعتراضات إلى المطالبات والإنذارات الأكثر صرامة؛ فهم يطالبون بأن تصبح بيلاروس مثل أوكرانيا. أقتبس: دولة ديمقراطية متقدمة وواعدة مثل أوكرانيا. وتم الرد على ذلك بوضوح قبل عامين: لن نصبح أوكرانيا أبداً".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ستوكهولم، أن إقحام أوكرانيا في الألعاب السياسية الأميركية سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الاتحاد-الأوروبي-نعمل-على-منع-صراع-مع-روسيا-لكن-سندعم-أوكرانيا-تحت-أي-ظرف-1053587175.html
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روسيا

لوكاشينكو: روسيا لن تهاجم أوكرانيا وتلك الاتهامات لا أساس لها

09:24 GMT 06.12.2021
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إن اتهامات الغرب لروسيا بشأن عدوانها المحتمل المزعوم على أوكرانيا لا أساس لها من الصحة.
وأضاف: "روسيا ترى جيدًا ما يحدث في أوكرانيا، وما يخططه الناتو والأمريكيون هناك، إنه أمر غير مقبول ليس فقط بالنسبة لروسيا ولكن أيضا بالنسبة لنا لأننا قريبون هنا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "BELTA".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إس بي بيلاروس سيغودنيا" الحكومية، على موقعها الإلكتروني عن لوكاشينكو قوله: "تلخيصاً لكل اعتراضاتهم، وبالفعل انتقلوا من الاعتراضات إلى المطالبات والإنذارات الأكثر صرامة؛ فهم يطالبون بأن تصبح بيلاروس مثل أوكرانيا. أقتبس: دولة ديمقراطية متقدمة وواعدة مثل أوكرانيا. وتم الرد على ذلك بوضوح قبل عامين: لن نصبح أوكرانيا أبداً".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ستوكهولم، أن إقحام أوكرانيا في الألعاب السياسية الأميركية سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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