ما هي طائرة الإنذار المبكر الصينية "زد دي كيه - 3"؟… صور

وتم تصميم الطائرة لتقوم بمهام الإنذار المبكر أثناء وجودها في الجو بصورة تمكن الدول التي تستخدمها من التعرف على التهديدات، التي لا تكشفها محطات الرادار الأرضية في وقت مبكر.وتحمل الطائرة وسائل كشف راداري متطورة ووسائل استشعار تمكنها من كشف الأهداف المعادية وإرسال الإشارات التحذيرية لمراكز القيادة والسيطرة.وتعد طائرات الإنذار المبكر من العتاد العسكري، الذي لا يملكه إلا أعداد قليلة من الدول وتتميز بقدراتها التقنية المتطورة لأنها تتمكن من كشف الأهداف المعادية في مرحلة مبكرة تمكن الدفاعات الجوية للدولة التابعة لها من التصدي لها.
وتعد طائرات الإنذار المبكر من العتاد العسكري، الذي لا يملكه إلا أعداد قليلة من الدول وتتميز بقدراتها التقنية المتطورة لأنها تتمكن من كشف الأهداف المعادية في مرحلة مبكرة تمكن الدفاعات الجوية للدولة التابعة لها من التصدي لها.