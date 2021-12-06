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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/ما-هي-طائرة-الإنذار-المبكر-الصينية-زد-دي-كيه---03؟-صور-1053647235.html
ما هي طائرة الإنذار المبكر الصينية "زد دي كيه - 3"؟… صور
ما هي طائرة الإنذار المبكر الصينية "زد دي كيه - 3"؟… صور
تطور الصين أنواع مختلفة من الطائرات الحربية ومنها طائرة الإنذار المبكر "زد دي كيه - 3"، التي ظهرت في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته،... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T21:11+0000
2021-12-06T21:19+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وتم تصميم الطائرة لتقوم بمهام الإنذار المبكر أثناء وجودها في الجو بصورة تمكن الدول التي تستخدمها من التعرف على التهديدات، التي لا تكشفها محطات الرادار الأرضية في وقت مبكر.وتحمل الطائرة وسائل كشف راداري متطورة ووسائل استشعار تمكنها من كشف الأهداف المعادية وإرسال الإشارات التحذيرية لمراكز القيادة والسيطرة.وتعد طائرات الإنذار المبكر من العتاد العسكري، الذي لا يملكه إلا أعداد قليلة من الدول وتتميز بقدراتها التقنية المتطورة لأنها تتمكن من كشف الأهداف المعادية في مرحلة مبكرة تمكن الدفاعات الجوية للدولة التابعة لها من التصدي لها.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/أبرز-الأسلحة-الصينية-المشاركة-في-إيديكس-2021-صور-1053481703.html
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رصد عسكري

ما هي طائرة الإنذار المبكر الصينية "زد دي كيه - 3"؟… صور

21:11 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 21:19 GMT 06.12.2021)
© Sputnik . Alaa - Almotairyطائرة الإنذار المبكرة الصينية "زد كيه - 0 3" التي ظهرت في "إيديكس 2021"
طائرة الإنذار المبكرة الصينية زد كيه - 0 3 التي ظهرت في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
تطور الصين أنواع مختلفة من الطائرات الحربية ومنها طائرة الإنذار المبكر "زد دي كيه - 3"، التي ظهرت في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.
وتم تصميم الطائرة لتقوم بمهام الإنذار المبكر أثناء وجودها في الجو بصورة تمكن الدول التي تستخدمها من التعرف على التهديدات، التي لا تكشفها محطات الرادار الأرضية في وقت مبكر.
© Sputnik . Alaa - Almotairyطائرة الإنذار المبكرة الصينية "زد كيه - 0 3" التي ظهرت في "إيديكس 2021"
طائرة الإنذار المبكرة الصينية زد كيه - 0 3 التي ظهرت في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
طائرة الإنذار المبكرة الصينية "زد كيه - 0 3" التي ظهرت في "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
وتحمل الطائرة وسائل كشف راداري متطورة ووسائل استشعار تمكنها من كشف الأهداف المعادية وإرسال الإشارات التحذيرية لمراكز القيادة والسيطرة.
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
إيديكس 2021
أبرز الأسلحة الصينية المشاركة في "إيديكس 2021"... صور
2 ديسمبر, 13:24 GMT
وتعد طائرات الإنذار المبكر من العتاد العسكري، الذي لا يملكه إلا أعداد قليلة من الدول وتتميز بقدراتها التقنية المتطورة لأنها تتمكن من كشف الأهداف المعادية في مرحلة مبكرة تمكن الدفاعات الجوية للدولة التابعة لها من التصدي لها.
© Sputnik . M.Hassan21 معلومة عن طائرات الإنذار المبكر "إيواكس"
21 معلومة عن طائرات الإنذار المبكر إيواكس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
21 معلومة عن طائرات الإنذار المبكر "إيواكس"
© Sputnik . M.Hassan
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