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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/ما-هي-قدرات-درونز-أوريون---إي-الروسية؟-1053644527.html
ما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
ما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
تعد طائرة "أوريون - إي" الروسية واحدة من أخطر الطائرات المسيرة "الدرونز" في العالم، لأنها تستطيع تنفيذ مهام متنوعة تشمل الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T20:08+0000
2021-12-06T20:08+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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تم تصميم الطائرة بحيث تكون قادرة على أداء مهامها أثناء التحليق على ارتفاعات متوسطة لفترات طويلة في جميع الظروف الجوية، بحسب تقرير نشره موقع شركة "كرونستات" الروسية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة.ما هي مهام الطائرة؟ما هي التقنيات العسكرية التي تستخدمها الطائرة؟تعتمد درونز "أوريون - إي" على مجموعة من التقنيات العسكرية التي تمكنها من أداء مهام متنوعة تشمل استخدام وسائل الرؤية الإلكترونية أو الأشعة تحت الحمراء في البحث عن الأهداف الأرضية واكتشافها:ما هي المواصفات الفنية للطائرة المسيرة "أوريون - إي"؟تستطيع الطائرة الروسية أن تحلق بسرعة 120 كيلومترا في الساعة، ويمكنها البقاء في الجو بحمولة 60 كيلوغراما لمدة 24 ساعة.يمكن لطائرة "أوريون - إي" أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 7 آلاف و500 متر، ويصل مداها إلى 2500 كيلومترا.يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية عرضت معلومات عن الطائرة خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/ما-هي-قدرات-صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-فايكنغ؟-1053587888.html
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رصد عسكري

ما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟

20:08 GMT 06.12.2021
© Photo / Пресс-служба РособоронэкспортаОрион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
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تعد طائرة "أوريون - إي" الروسية واحدة من أخطر الطائرات المسيرة "الدرونز" في العالم، لأنها تستطيع تنفيذ مهام متنوعة تشمل الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ مهام قتالية.
تم تصميم الطائرة بحيث تكون قادرة على أداء مهامها أثناء التحليق على ارتفاعات متوسطة لفترات طويلة في جميع الظروف الجوية، بحسب تقرير نشره موقع شركة "كرونستات" الروسية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة.

ما هي مهام الطائرة؟

تستطيع الطائرة المسيرة "أوريون - إي" تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام تشمل:
الاستطلاع والمسح الجوي وجمع المعلومات الاستخباراتية.
رصد الأهداف المعادية وتعقبها.
التصوير الجوي والمسح الراداري.
تنفيذ هجمات ضد أهداف معادية.

ما هي التقنيات العسكرية التي تستخدمها الطائرة؟

تعتمد درونز "أوريون - إي" على مجموعة من التقنيات العسكرية التي تمكنها من أداء مهام متنوعة تشمل استخدام وسائل الرؤية الإلكترونية أو الأشعة تحت الحمراء في البحث عن الأهداف الأرضية واكتشافها:
قياس المسافات بين نقطة وجود الطائرة والهدف بعد رصده.
استخدام أشعة الليزر في عملها.
التقاط صور عالية الدقة من الجو وتخزينها.
رسم خرائط التضاريس الوعرة والمناطق الجبلية من الجو.
رصد المنشآت والأهداف المتحركة على الأرض.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة المسيرة "أوريون - إي"؟

المسافة بين طرفي الجناحين 16 مترا.
ارتفاع الطائرة: 3 أمتار وطولها: 8 أمتار.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها: 1 طن وأقصى حمولة للطائرة: 200 كيلوغرام.
تستطيع الطائرة الروسية أن تحلق بسرعة 120 كيلومترا في الساعة، ويمكنها البقاء في الجو بحمولة 60 كيلوغراما لمدة 24 ساعة.
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
إيديكس 2021
ما هي قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "فايكنغ"؟
أمس, 14:51 GMT
يمكن لطائرة "أوريون - إي" أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 7 آلاف و500 متر، ويصل مداها إلى 2500 كيلومترا.
يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية عرضت معلومات عن الطائرة خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
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