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https://arabic.sputniknews.com/20211206/ما-هي-قدرات-صواريخ-فايكنغ-الروسية؟-1053626851.html
ما هي قدرات صواريخ "فايكنغ" الروسية؟
ما هي قدرات صواريخ "فايكنغ" الروسية؟
يمكن إعداد منظومة صواريخ "فايكينغ" لإطلاق أول صاروخ خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق وتصل سرعة الصاروخ عند الإطلاق إلى 1200 متر في الثانية ويمكنها إطلاق... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:07+0000
2021-12-06T13:07+0000
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وتم تصميم هذا النوع من صواريخ الدفاع الجوي لتكون قادرة على مرافقة القوات البرية أثناء تقدمها في ميادين القتال لحمايتها من طائرات العدو وصواريخه.
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انفوجرافيك, инфографика

ما هي قدرات صواريخ "فايكنغ" الروسية؟

13:07 GMT 06.12.2021
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يمكن إعداد منظومة صواريخ "فايكينغ" لإطلاق أول صاروخ خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق وتصل سرعة الصاروخ عند الإطلاق إلى 1200 متر في الثانية ويمكنها إطلاق النار على الهدف خلال مدة من 10 إلى 12 ثانية من اكتشافه.
وتم تصميم هذا النوع من صواريخ الدفاع الجوي لتكون قادرة على مرافقة القوات البرية أثناء تقدمها في ميادين القتال لحمايتها من طائرات العدو وصواريخه.
ما هي قدرات صواريخ فايكنغ الروسية؟ - سبوتنيك عربي
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