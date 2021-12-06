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https://arabic.sputniknews.com/20211206/مجلة-أمريكية-تقارن-بين-دبابتي-ت-90-وأبرامس-1053630225.html
مجلة أمريكية تقارن بين دبابتي "ت-90" و"أبرامس"
مجلة أمريكية تقارن بين دبابتي "ت-90" و"أبرامس"
كتبت "ذا ناشيونال إنترست" مقالا مطولا أكدت من خلاله أنه بشكل عام تتوافق وظيفة "T-90M" مع نظيراتها "M1A2 Abrams SEP v3" الغربية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:49+0000
2021-12-06T13:49+0000
2021-12-06T13:49+0000
روسيا
رصد عسكري
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تتمتع الدبابة الروسية بميزات معينة تعطي قائدها مشهدا بانوراميا. بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نظام درع تفاعلي حديث"Relikt".تحتوي "T-90M" على تعديل محسّن لمدفع "A46" ومدفع رشاش 12.7 ملم، ولاحظت "The National Interest" أنه نظرًا لتركيب مكيف الهواء وأدوات التحكم الجديدة، أصبحت "T-90M" خزانًا مريحًا إلى حد ما للطاقم.وأجري على "M1A2 SEP v3" أيضًا تحسين الدروع وتركيب أجهزة التصوير الحراري ومع ذلك فإن رشاشات أبرامز لم تخضع لتغييرات كبيرة.ميزة "T-90M" هي القدرة على إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات. بالإضافة إلى ذلك، تزن الدبابة الروسية أقل من منافستها الأمريكية، ما يعني أنها ستكون أكثر قدرة على الحركة في ساحة المعركة.ولكن وفقًا لمؤلف المنشور، ستسمح معدات "M1A2" لطاقم "Abrams" باكتشاف العدو في وقت أسرع.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/معرض-الدفاع-المصري-يكشف-عن-أهم-تحديثات-دبابة-ت-90-الروسية-1053405155.html
https://arabic.sputniknews.com/20180607/العراق-دبابات-روسية-1032921841.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مجلة أمريكية تقارن بين دبابتي "ت-90" و"أبرامس"
كتبت "ذا ناشيونال إنترست" مقالا مطولا أكدت من خلاله أنه بشكل عام تتوافق وظيفة "T-90M" مع نظيراتها "M1A2 Abrams SEP v3" الغربية.
تتمتع الدبابة الروسية بميزات معينة تعطي قائدها مشهدا بانوراميا. بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نظام درع تفاعلي حديث"Relikt".
تحتوي "T-90M" على تعديل محسّن لمدفع "A46" ومدفع رشاش 12.7 ملم،
ولاحظت "The National Interest"
أنه نظرًا لتركيب مكيف الهواء وأدوات التحكم الجديدة، أصبحت "T-90M" خزانًا مريحًا إلى حد ما للطاقم.
وأجري على "M1A2 SEP v3" أيضًا تحسين الدروع وتركيب أجهزة التصوير الحراري ومع ذلك فإن رشاشات أبرامز لم تخضع لتغييرات كبيرة.
ميزة "T-90M" هي القدرة على إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات. بالإضافة إلى ذلك، تزن الدبابة الروسية أقل من منافستها الأمريكية، ما يعني أنها ستكون أكثر قدرة على الحركة في ساحة المعركة.
ولكن وفقًا لمؤلف المنشور، ستسمح معدات "M1A2" لطاقم "Abrams" باكتشاف العدو في وقت أسرع.