مجلس النواب الليبي يدعو أعضاءه إلى جلسة خاصة غدا لبحث تطورات العملية الانتخابية

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها، نقله مراسل سبوتنيك، إنها تدعو "كافة السادة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق وذلك لمناقشدّ آخر تطورات العملية الإنتخابية".وكان 72 نائباً في البرلمان الليبي دعوا، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى حضور جلسة خاصة، غدا الثلاثاء في طبرق، لبحث تطورات العملية الانتخابية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها، نقله مراسل سبوتنيك، إنها تدعو "كافة السادة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق وذلك لمناقشدّ آخر تطورات العملية الإنتخابية".
وكان 72 نائباً في البرلمان الليبي دعوا، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.