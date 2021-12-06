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https://arabic.sputniknews.com/20211206/محمد-عادل-إمام-يتخذ-إجراء-ضد-القائم-على-إدارة-صفحته-في-فيسبوك-1053632873.html
محمد عادل إمام يتخذ إجراء ضد القائم على إدارة صفحته في فيسبوك
محمد عادل إمام يتخذ إجراء ضد القائم على إدارة صفحته في فيسبوك
اتخذ الفنان المصري محمد عادل إمام، إجراءا ضد القائم على إدارة صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T14:35+0000
2021-12-06T14:35+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت وسائل إعلام مصرية إن "القائم على إدارة صفحة محمد عادل إمام، رفض إعطاءه رمز الدخول "باسوورد" الخاص بالصفحة بسبب طلبه الحصول على نصف أرباحها، البالغة نحو 40 ألف دولار شهريا، مؤكدة أن محامي محمد عادل إمام حرر محضرا ضد مدير الصفحة في الشرطة.من ناحية أخرى، يستعد نجل الزعيم لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عمّهم"، وكانت آخر أفلامه هو "لص بغداد"، الذي شاركه بطولته فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس، وأمينة خليل.كما شارك الفنان المصري محمد عادل إمام في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "النمر" الذي حقق خلاله نجاحا كبيرا.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211205/عادل-إمام-يظهر-لأول-مرة-بعد-مزاعم-إصابته-بكورونا-صورة-1053601946.html
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أخبار الفنانين في مصر

محمد عادل إمام يتخذ إجراء ضد القائم على إدارة صفحته في فيسبوك

14:35 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / SAMEH SHERIFالفنان المصري عادل إمام وسط أبنائه محمد إمام ورامي إمام
الفنان المصري عادل إمام وسط أبنائه محمد إمام ورامي إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / SAMEH SHERIF
تابعنا عبر
اتخذ الفنان المصري محمد عادل إمام، إجراءا ضد القائم على إدارة صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت وسائل إعلام مصرية إن "القائم على إدارة صفحة محمد عادل إمام، رفض إعطاءه رمز الدخول "باسوورد" الخاص بالصفحة بسبب طلبه الحصول على نصف أرباحها، البالغة نحو 40 ألف دولار شهريا، مؤكدة أن محامي محمد عادل إمام حرر محضرا ضد مدير الصفحة في الشرطة.
الفنان المصري، عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
عادل إمام يظهر لأول مرة بعد مزاعم إصابته بكورونا... صورة
أمس, 20:54 GMT
من ناحية أخرى، يستعد نجل الزعيم لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عمّهم"، وكانت آخر أفلامه هو "لص بغداد"، الذي شاركه بطولته فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس، وأمينة خليل.
كما شارك الفنان المصري محمد عادل إمام في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "النمر" الذي حقق خلاله نجاحا كبيرا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك
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14:35 GMTمحمد عادل إمام يتخذ إجراء ضد القائم على إدارة صفحته في فيسبوك