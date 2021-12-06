محمد عادل إمام يتخذ إجراء ضد القائم على إدارة صفحته في فيسبوك

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "القائم على إدارة صفحة محمد عادل إمام، رفض إعطاءه رمز الدخول "باسوورد" الخاص بالصفحة بسبب طلبه الحصول على نصف أرباحها، البالغة نحو 40 ألف دولار شهريا، مؤكدة أن محامي محمد عادل إمام حرر محضرا ضد مدير الصفحة في الشرطة.من ناحية أخرى، يستعد نجل الزعيم لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عمّهم"، وكانت آخر أفلامه هو "لص بغداد"، الذي شاركه بطولته فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس، وأمينة خليل.كما شارك الفنان المصري محمد عادل إمام في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "النمر" الذي حقق خلاله نجاحا كبيرا.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك
اتخذ الفنان المصري محمد عادل إمام، إجراءا ضد القائم على إدارة صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت وسائل إعلام مصرية إن "القائم على إدارة صفحة محمد عادل إمام، رفض إعطاءه رمز الدخول "باسوورد" الخاص بالصفحة بسبب طلبه الحصول على نصف أرباحها، البالغة نحو 40 ألف دولار شهريا، مؤكدة أن محامي محمد عادل إمام حرر محضرا ضد مدير الصفحة في الشرطة.