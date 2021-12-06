https://arabic.sputniknews.com/20211206/مخرجة-فيلم-من-القاهرة-لـسبوتنيك-لم-أتوقع-حصد-جائزة-مهرجان-القاهرة-1053643802.html

مخرجة فيلم "من القاهرة" لـ"سبوتنيك": لم أتوقع حصد جائزة مهرجان القاهرة

مخرجة فيلم "من القاهرة" لـ"سبوتنيك": لم أتوقع حصد جائزة مهرجان القاهرة

قالت المخرجة هالة جلال، مخرجة فيلم "من القاهرة"، والذي حصد مسابقة آفاق السينما العربية ضمن مهرجان القاهرة السنيمائي، إنها لم تكن تتوقع حصد الفيلم لهذه الجائزة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T19:49+0000

2021-12-06T19:49+0000

2021-12-06T19:49+0000

مهرجان القاهرة السينمائي

جوائز مهرجان القاهرة

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وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، والذي أقيم مساء أمس الأحد، أن المهرجان عرض الفيلم في 3 حفلات، وأعاد عرضه في حفلة رابعة بناء على طلب الجمهور.وأشادت هالة جلال بلجنة التحكيم التي ضمت محكمين رفيعي المستوى، مضيفة: إعطاء المحكمين هذه الجائزة للفيلم كانت مفاجأة، وتستحق الشكر والإشادة.وأعربت عن سعادتها لتفاعل الجمهور الكبير مع الفيلم، مؤكدة أن هذه الدورة من المهرجان كانت مميزة، وعلى مستوى عال من التنظيم والرعاية، وكانت أعداد الجماهير كبيرة جدًا مقارنة بالدورات السابقة للمهرجان.أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق مساء أمس الأحد، بدار الأوبرا المصرية، عن فوز الفيلم الوثائقي "من القاهرة"، بجائزة أحسن فيلم غير روائي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.وفيلم "من القاهرة" عرض لأول مرة عالميا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج هالة جلال، وإنتاج مصر، ومدته 64 دقيقة.وتدور أحداث الفيلم في القاهرة، وفي محاولة لأن تسكت خوفها الخاص من المدينة، تتبع المخرجة فتاتين تعيشان في العاصمة الملوثة بالقسوة والنفور والتحرش، والاستعداد لقبول المرأة فقط في وضع المفعول به.وشارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

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مهرجان القاهرة السينمائي, جوائز مهرجان القاهرة