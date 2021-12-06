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مروحية متميزة تدعم القوات الخاصة الروسية
مروحية متميزة تدعم القوات الخاصة الروسية
أعلن مصدر صناعي عسكري وصول أولى مروحيات الدعم الناري للقوات الخاصة إلى الجيش الروسي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T06:28+0000
2021-12-06T06:28+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الجيش بدأ يستلم مروحيات "مي-8أ إم تي شي- في إن" اللازم توريدها خلال عامي 2021 و2022.وازدادت سرعة المروحية الجديدة بفضل المستجدات إلى280 كيلومترا في الساعة. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 13.5 طنّ.وتحميها من الصواريخ المضادة منظومة "بريزيدينت إس" التي تكتشف بنفسها إطلاق الصواريخ نحو المروحية وتعترضها بالتشويش الإلكتروني وتمنع وصولها إلى المروحية بنشر الأهداف الحرارية الكاذبة.ومن أجل المحافظة على سلامة الطيارين تم تدريع نصف كابينة المروحية بدروع خفيفة قابلة للنزع.وتتميز المروحية الجديدة من عائلة المروحيات "مي-8" بتشكيلة الأسلحة حيث تحتوي بالإضافة إلى أسلحة المدفعية والصواريخ غير الموجهة والقنابل، على الصواريخ الموجهة. وأضيفت إلى الأسلحة النمطية 4 مدافع رشاشة من عيار 12.7 ملم ومدفع رشاش من عيار 7.62 ملم في ذيل المروحية.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/مروحيات-روسية-خطيرة-في-إيديكس-2021-1053441953.html
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روسيا, رصد عسكري

مروحية متميزة تدعم القوات الخاصة الروسية

06:28 GMT 06.12.2021
© Photo / Rostec / Anton Tushinمروحية روسية Ми-8АМТШ-ВН
مروحية روسية Ми-8АМТШ-ВН - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Photo / Rostec / Anton Tushin
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أعلن مصدر صناعي عسكري وصول أولى مروحيات الدعم الناري للقوات الخاصة إلى الجيش الروسي.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الجيش بدأ يستلم مروحيات "مي-8أ إم تي شي- في إن" اللازم توريدها خلال عامي 2021 و2022.
وصنعت روسيا مروحية "مي-8أ إم تي شي- في إن" لقوات العمليات الخاصة، وتوكل إليها مهمة توفير الدعم الناري للقوات الخاصة. وأخذ صنّاعها في الاعتبار تجارب الاستخدام القتالي للمروحيات في العالم عامة وفي سوريا خاصة، لزيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة.
وازدادت سرعة المروحية الجديدة بفضل المستجدات إلى280 كيلومترا في الساعة. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 13.5 طنّ.
وتحميها من الصواريخ المضادة منظومة "بريزيدينت إس" التي تكتشف بنفسها إطلاق الصواريخ نحو المروحية وتعترضها بالتشويش الإلكتروني وتمنع وصولها إلى المروحية بنشر الأهداف الحرارية الكاذبة.
ومن أجل المحافظة على سلامة الطيارين تم تدريع نصف كابينة المروحية بدروع خفيفة قابلة للنزع.
وتتميز المروحية الجديدة من عائلة المروحيات "مي-8" بتشكيلة الأسلحة حيث تحتوي بالإضافة إلى أسلحة المدفعية والصواريخ غير الموجهة والقنابل، على الصواريخ الموجهة. وأضيفت إلى الأسلحة النمطية 4 مدافع رشاشة من عيار 12.7 ملم ومدفع رشاش من عيار 7.62 ملم في ذيل المروحية.
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