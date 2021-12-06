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https://arabic.sputniknews.com/20211206/مسؤول-بجامعة-الدول-العربية-نبذل-جهودا-كبيرا-لتسهيل-عودة-سوريا-للجامعة-1053646197.html
مسؤول بجامعة الدول العربية: نبذل جهودا كبيرا لتسهيل عودة سوريا للجامعة
مسؤول بجامعة الدول العربية: نبذل جهودا كبيرا لتسهيل عودة سوريا للجامعة
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز تونس محمد صالح بن عيسى إن الجامعة تساند بقوة عودة مقعد سوريا مرة أخرى في القمة العربية المقبلة التي... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T20:26+0000
2021-12-06T20:26+0000
2021-12-06T20:26+0000
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وأكد بن عيسى في تصريحات خاصة لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، أن "الجامعة العربية بذلت جهودا كبيرة لتسهيل عودة سوريا إلى العائلة العربية".وأشار إلى أن "دمشق يجب أن تستعيد مقعدها في الجامعة، وحان الوقت لتوحيد الصفوف حفاظا على مصالح الشعب السوري".وقال بن عيسى إن عددا من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والجزائر وتونس والعراق، تعمل على إعادة سوريا إلى الجامعة بالرغم من وجود معارضة من قبل بعض الدول العربية الأخرى، (دون أن يسمها).وشدد على أن "عودة دمشق من شأنها أن تعيد المناخ الهادىء إلى العائلة العربية".وبحسب الوكالة تم إنشاء مركز جامعة الدول العربية بتونس سنة 1990، وهو حلقة وصل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويعتبر إحدى آليات العمل العربي المشترك التي تحتضنها تونس.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن
مسؤول بجامعة الدول العربية: نبذل جهودا كبيرا لتسهيل عودة سوريا للجامعة
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز تونس محمد صالح بن عيسى إن الجامعة تساند بقوة عودة مقعد سوريا مرة أخرى في القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في الجزائر مارس/ آذار 2022.
وأكد بن عيسى في تصريحات خاصة لوكالة "
أنباء الشرق الأوسط
" الرسمية المصرية، أن "الجامعة العربية بذلت جهودا كبيرة لتسهيل عودة سوريا إلى العائلة العربية".
وأشار إلى أن "دمشق يجب أن تستعيد مقعدها في الجامعة، وحان الوقت لتوحيد الصفوف حفاظا على مصالح الشعب السوري".
ولفت الأمين العام المساعد للجامعة إلى أنه "حان الوقت للتوصل إلى حل يرضي غالبية الدول العربية".
وقال بن عيسى إن عددا من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والجزائر وتونس والعراق، تعمل على إعادة سوريا إلى الجامعة بالرغم من وجود معارضة من قبل بعض الدول العربية الأخرى، (دون أن يسمها).
وشدد على أن "عودة دمشق من شأنها أن تعيد المناخ الهادىء إلى العائلة العربية".
وبحسب الوكالة تم إنشاء مركز جامعة الدول العربية بتونس سنة 1990، وهو حلقة وصل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويعتبر إحدى آليات العمل العربي المشترك التي تحتضنها تونس.