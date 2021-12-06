مستشار الأمن القومي الإماراتي: تطوير العلاقات الحميمة مع إيران من أولوياتنا

طهران - سبوتنيك. وشدد طحنون خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مع التعداد الدقيق لمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل إزالة العقبات التي تواجه تطويرها بين البلدين.من جانبه قال شمخاني إن "الحوار والتفاهم يجب أن يحل محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات".وصل طحنون بن زايد وهو الأخ غير الشقيق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى طهران صباح اليوم الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية.وتعد زيارة طحنون إلى طهران، الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي منذ عام 2016، لذلك فهي علامة على جهود إعادة تأسيس العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران بعد سنوات من الجفاء.وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في أبريل/ نيسان الماضي محادثات مع إيران وصفت بأنها "ودية" ولكن "استكشافية" إلى حد بعيد، لكنها لم تشهد تقدما ملحوظا حتى الآن.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، من المرجح أن تفتح زيارة الشيخ طحنون إلى طهران "المجال لاتخاذ خطوات جديدة في مسار التهدئة وإزالة التوترات في المنطقة".
قال مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، إن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع طهران من أهم أولويات أبو ظبي.
طهران - سبوتنيك. وشدد طحنون خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مع التعداد الدقيق لمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل إزالة العقبات التي تواجه تطويرها بين البلدين.
من جانبه قال شمخاني إن "الحوار والتفاهم يجب أن يحل محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات".
وصل طحنون بن زايد وهو الأخ غير الشقيق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى طهران صباح اليوم الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية.
وتعد زيارة طحنون إلى طهران، الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي منذ عام 2016، لذلك فهي علامة على جهود إعادة تأسيس العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران بعد سنوات من الجفاء.
وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في أبريل/ نيسان الماضي محادثات مع إيران وصفت بأنها "ودية" ولكن "استكشافية" إلى حد بعيد، لكنها لم تشهد تقدما ملحوظا حتى الآن.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، من المرجح أن تفتح زيارة الشيخ طحنون إلى طهران "المجال لاتخاذ خطوات جديدة في مسار التهدئة وإزالة التوترات في المنطقة".