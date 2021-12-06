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https://arabic.sputniknews.com/20211206/مستشار-السيسي-القلق-من-أوميكرون-أخذ-أكبر-من-حجمه-1053644197.html
مستشار السيسي: القلق من أوميكرون أخذ أكبر من حجمه
مستشار السيسي: القلق من أوميكرون أخذ أكبر من حجمه
وصف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر، محمد عوض تاج الدين، القلق من متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون" بأنه "أخذ أكبر من حجمه". 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T19:52+0000
2021-12-06T19:52+0000
2021-12-06T19:52+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وأكد تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث" أنه لا داعي للتخوف الشديد من المتحورة الجديدة، لافتا إلى أن "القلق والخوف الشديد أخذ أكبر من حجمه".وقال مستشار السيسي إن "المعلومات الطبية التي تصدر من الدول التي وجد بها المتحور تتحدث بأنه متحور بسيط، ولم يسبب حالات شديدة".وأشار تاج الدين إلى أن المتحور الجديد "لا يختلف كثيرًا عن كافة المتحورات السابقة بمعنى آخر لا يوجد سبب للخوف الشديد من المتحور، ولكن الحرص والاحتراز والترقب واجب".وأكد الوزير الأسبق أن "مصر اقتربت من نهاية ذروة الموجة الرابعة لكورونا"، متوقعا أن تنخفض نسب الوفيات خلال الفترة المقبلة.
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مصر, أخبار مصر الآن
مستشار السيسي: القلق من أوميكرون أخذ أكبر من حجمه
وصف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر، محمد عوض تاج الدين، القلق من متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون" بأنه "أخذ أكبر من حجمه".
وأكد تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث" أنه لا داعي للتخوف الشديد من
المتحورة الجديدة
، لافتا إلى أن "القلق والخوف الشديد أخذ أكبر من حجمه".
وقال مستشار السيسي إن "
المعلومات الطبية
التي تصدر من الدول التي وجد بها المتحور تتحدث بأنه متحور بسيط، ولم يسبب حالات شديدة".
وأشار تاج الدين إلى أن المتحور الجديد "لا يختلف كثيرًا عن كافة المتحورات السابقة بمعنى آخر لا يوجد سبب للخوف الشديد من المتحور، ولكن الحرص والاحتراز والترقب واجب".
ولفت تاج الدين إلى أن "الوضع الطبي فى مصر مستقر ولا تغيير طرأ على أعداد الإصابة أو الوفيات من متحور أوميكرون".
وأكد الوزير الأسبق أن "مصر اقتربت من نهاية ذروة الموجة الرابعة لكورونا"، متوقعا أن تنخفض نسب الوفيات خلال الفترة المقبلة.