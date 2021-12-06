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مصر تتفق مع تحالف أمريكي على تطوير مجمع التحرير باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه
مصر تتفق مع تحالف أمريكي على تطوير مجمع التحرير باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه
وقعت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، اتفاقا مع تحالف من الشركات الأمريكية لتطوير وإعادة تأهيل المبنى الحكومي الأيقوني بوسط العاصمة القاهرة "مجمع التحرير". 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:42+0000
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حضر مراسم التوقيع من الجانب المصري، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.وأعلنت الحكومة المصرية، فوز تحالف أمريكي، يضم مجموعة "غلوبال فينتشرز" ومجموعة "أوكسفورد كابيتال" وشركة "العتيبة للاستثمار"، بمشروع التطوير، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء متخصصين من أنحاء العالم.وقال بيان الحكومة المنشور عبر "فيسبوك"، إن عملية تصفية للعروض المقدمة أجريت، ليفوز في النهاية التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي.وأشار في الوقت ذاته إلى تمتع التحالف بسابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا. ومن المقرر أن تصل إجمالي الاستثمارات التي ستُضخ في عملية التطوير إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مصري.وفقا للحكومة، تأتي أهمية تطوير مجمع التحرير لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير.وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري– ثقافي)، بما يتماشى مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.
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مصر تتفق مع تحالف أمريكي على تطوير مجمع التحرير باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه

16:42 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 16:48 GMT 06.12.2021)
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
وقعت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، اتفاقا مع تحالف من الشركات الأمريكية لتطوير وإعادة تأهيل المبنى الحكومي الأيقوني بوسط العاصمة القاهرة "مجمع التحرير".
حضر مراسم التوقيع من الجانب المصري، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأعلنت الحكومة المصرية، فوز تحالف أمريكي، يضم مجموعة "غلوبال فينتشرز" ومجموعة "أوكسفورد كابيتال" وشركة "العتيبة للاستثمار"، بمشروع التطوير، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء متخصصين من أنحاء العالم.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2021
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وقال بيان الحكومة المنشور عبر "فيسبوك"، إن عملية تصفية للعروض المقدمة أجريت، ليفوز في النهاية التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي.
وأشار في الوقت ذاته إلى تمتع التحالف بسابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا. ومن المقرر أن تصل إجمالي الاستثمارات التي ستُضخ في عملية التطوير إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مصري.
وفقا للحكومة، تأتي أهمية تطوير مجمع التحرير لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير.
وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري– ثقافي)، بما يتماشى مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.
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