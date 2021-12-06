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مصر تنشئ "إدارة للسعادة"
مصر تنشئ "إدارة للسعادة"
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الإثنين، إنشاء مكتب تابع لها تحت مسمى "فن إدارة الحياة"، فيما يمكن اعتباره مشابها لـ"إدارة السعادة" التي توجد في عدد... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:47+0000
2021-12-06T11:47+0000
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وقالت صحيفة "فيتو" إن ما يمكن أن يطلق عليه "إدارة السعادة" تعتبر سابقة هي الأولى من نوعها بين الوزارات المصرية، على أن يتولى العاملون بهذا المكتب تقييم البرامج والأنشطة المختلفة للتوعية بشأن طرق التفكير الإيجابي بين الموظفين بالوزارة والهيئات التابعة لها من مختلف المحافظات المصرية.وقرر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري إنشاء مكتب "فن إدارة الحياة" على أن يتكون من بعض العاملين بالوزارة بهدف تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة للموظفين، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فضلًا عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعى الأكاديمية والوظيفية.ومن المنتظر أن يسعى القائمون على "إدارة السعادة" إلى التوعية بالاستفادة من أوقات العمل أو الدراسة فضلًا عن ضمان جودة الخدمة المقدمة والفاعلية والاستجابة وتطوير مهارات الاستماع وتحسين العلاقات الوظيفية والشخصية وغيرها من الأهداف المعنية بتحسين بيئة العمل والدراسة.يشار إلى أن المكتب سيعلن خلال الأيام المقبلة عن برنامجه من أنشطة ومشروعات سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة والفئات المستهدفة سواء من العاملين بالوزارة أو الهيئات التابعة أو العاملين بالاتحادات الرياضية وكذلك التجمعات الشبابية في جميع المحافظات.وتمتد خدمات مكتب "فن إدارة الحياة" إلى جميع الهيئات الراغبة في الحصول عليها، حيث يمكنها التسجيل عبر موقع الوزارة لتلقي الخدمات التدريبية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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مصر تنشئ "إدارة للسعادة"

11:47 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Rania Gomaaطلاب مصريون أمام إحدى المدارس في العاصمة المصرية القاهرة
طلاب مصريون أمام إحدى المدارس في العاصمة المصرية القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Rania Gomaa
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الإثنين، إنشاء مكتب تابع لها تحت مسمى "فن إدارة الحياة"، فيما يمكن اعتباره مشابها لـ"إدارة السعادة" التي توجد في عدد من الدول.
وقالت صحيفة "فيتو" إن ما يمكن أن يطلق عليه "إدارة السعادة" تعتبر سابقة هي الأولى من نوعها بين الوزارات المصرية، على أن يتولى العاملون بهذا المكتب تقييم البرامج والأنشطة المختلفة للتوعية بشأن طرق التفكير الإيجابي بين الموظفين بالوزارة والهيئات التابعة لها من مختلف المحافظات المصرية.
وقرر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري إنشاء مكتب "فن إدارة الحياة" على أن يتكون من بعض العاملين بالوزارة بهدف تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة للموظفين، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فضلًا عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعى الأكاديمية والوظيفية.
ومن المنتظر أن يسعى القائمون على "إدارة السعادة" إلى التوعية بالاستفادة من أوقات العمل أو الدراسة فضلًا عن ضمان جودة الخدمة المقدمة والفاعلية والاستجابة وتطوير مهارات الاستماع وتحسين العلاقات الوظيفية والشخصية وغيرها من الأهداف المعنية بتحسين بيئة العمل والدراسة.
يشار إلى أن المكتب سيعلن خلال الأيام المقبلة عن برنامجه من أنشطة ومشروعات سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة والفئات المستهدفة سواء من العاملين بالوزارة أو الهيئات التابعة أو العاملين بالاتحادات الرياضية وكذلك التجمعات الشبابية في جميع المحافظات.
وتمتد خدمات مكتب "فن إدارة الحياة" إلى جميع الهيئات الراغبة في الحصول عليها، حيث يمكنها التسجيل عبر موقع الوزارة لتلقي الخدمات التدريبية.
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