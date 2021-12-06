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مصر للطيران تطلب من مسافريها مراجعة لوائح السفر
مصر للطيران تطلب من مسافريها مراجعة لوائح السفر
طالبت إدارة شركة مصر للطيران المسافرين عبر رحلاتها بضرورة مراجعة لوائح السفر الجديدة إلى مختلف دول العالم. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T17:49+0000
2021-12-06T17:49+0000
شركة مصر للطيران
فيروس كورونا
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وحسب ما نشرته الشركة المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد طالبت المسافرين على رحلاتها الدولية، بمراجعة تعليمات وضوابط السفر إلى كافة الدول المختلفة قبل التوجه إلى المطار، محددة في بيانها مصادر لتلك اللوائح.وقالت: "برجاء التأكد من مراجعة أحدث لوائح السفر للوجهات المختلفة التي يوفرها اتحاد النقل الجوي الدولي على خريطة لوائح السفر https://bit.ly/3C4kU7y.كما طالبت الشركة أيضا بضرورة مراجعة صفحة متطلبات وثيقة السفر، واضعة رابط الصفحة على شبكة الانترنت، وهو https://tinyurl.com/d8mm6can.وعللت الشركة مطلبها بأنه "يأتي في ضوء التعديلات على الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تضعها بعض الدول للسفر إليها للحد من انتشار فيروس كورونا".
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شركة مصر للطيران, فيروس كورونا

مصر للطيران تطلب من مسافريها مراجعة لوائح السفر

17:49 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photoمصر للطيران
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photo
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طالبت إدارة شركة مصر للطيران المسافرين عبر رحلاتها بضرورة مراجعة لوائح السفر الجديدة إلى مختلف دول العالم.
وحسب ما نشرته الشركة المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد طالبت المسافرين على رحلاتها الدولية، بمراجعة تعليمات وضوابط السفر إلى كافة الدول المختلفة قبل التوجه إلى المطار، محددة في بيانها مصادر لتلك اللوائح.
وقالت: "برجاء التأكد من مراجعة أحدث لوائح السفر للوجهات المختلفة التي يوفرها اتحاد النقل الجوي الدولي على خريطة لوائح السفر https://bit.ly/3C4kU7y.
كما طالبت الشركة أيضا بضرورة مراجعة صفحة متطلبات وثيقة السفر، واضعة رابط الصفحة على شبكة الانترنت، وهو https://tinyurl.com/d8mm6can.
وعللت الشركة مطلبها بأنه "يأتي في ضوء التعديلات على الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تضعها بعض الدول للسفر إليها للحد من انتشار فيروس كورونا".
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