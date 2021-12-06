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https://arabic.sputniknews.com/20211206/مقتل-12-جنديا-في-النيجر-في-اشتباك-مع-إرهابيين-1053605430.html
مقتل 12 جنديا في النيجر خلال اشتباك مع إرهابيين
مقتل 12 جنديا في النيجر خلال اشتباك مع إرهابيين
قالت حكومة النيجر، اليوم الأحد، إن مسلحين قتلوا 12 جنديا وأصابوا ثمانية آخرين في اشتباك بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T00:27+0000
2021-12-06T00:29+0000
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وتعد تلك أحدث حلقة من سلسلة هجمات أودت بحياة المئات هذا العام.وقالت الحكومة إن الجنود واجهوا مئات من المقاتلين بالقرب من قرية فونيو أمس الأول السبت، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف.وأضافت أن عشرات المتشددين لقوا حتفهم أيضا في الاشتباك.كان مصدر أكد لوكالة "سبوتنيك" صباح الأحد، أن 29 جنديا من النيجر، في هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة غرب البلاد.وجاء الهجوم ضمن موجة عنف واسعة تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحوظرين في روسيا وعدد من دول العالم) منذ عام 2017 في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي منطقة قاحلة جنوبي الصحراء.ووقع بعض أسوأ الهجمات في منطقة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ولقي الآلاف حتفهم في الصراع ونزح الملايين عن ديارهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/مقتل-29-جنديا-من-النيجر-في-هجوم-مسلح-1053567695.html
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مقتل 12 جنديا في النيجر خلال اشتباك مع إرهابيين

00:27 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 00:29 GMT 06.12.2021)
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARAجيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020
جيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARA
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قالت حكومة النيجر، اليوم الأحد، إن مسلحين قتلوا 12 جنديا وأصابوا ثمانية آخرين في اشتباك بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وتعد تلك أحدث حلقة من سلسلة هجمات أودت بحياة المئات هذا العام.
وقالت الحكومة إن الجنود واجهوا مئات من المقاتلين بالقرب من قرية فونيو أمس الأول السبت، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف.
وأضافت أن عشرات المتشددين لقوا حتفهم أيضا في الاشتباك.
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
مقتل 29 جنديا من النيجر في هجوم مسلح
4 ديسمبر, 22:12 GMT
كان مصدر أكد لوكالة "سبوتنيك" صباح الأحد، أن 29 جنديا من النيجر، في هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة غرب البلاد.
وجاء الهجوم ضمن موجة عنف واسعة تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحوظرين في روسيا وعدد من دول العالم) منذ عام 2017 في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي منطقة قاحلة جنوبي الصحراء.
ووقع بعض أسوأ الهجمات في منطقة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ولقي الآلاف حتفهم في الصراع ونزح الملايين عن ديارهم.
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